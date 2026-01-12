Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului

12 ianuarie 2026, 16:52

Curtea de Apel Bucureşti a judecat luni cererea depusă de o avocată AUR, Silvia Uscov, prin care este contestată înfiinţarea grupului de lucru de la Guvern pentru legile Justiţiei, urmând ca pronunţarea în acest caz să aibă loc pe data de 19 ianuarie.

Deşi este avocată, Silvia Uscov a venit în sala de judecată cu un alt avocat care să o reprezinte la proces. Acesta din urmă a evocat faptul că Silvia Uscov, în calitate de avocat şi cetăţean român, are interes ca legile Justiţiei să nu fie afectate de un organism pe care ea îl consideră ilegal.

La rândul lor, reprezentanţii Guvernului au solicitat respingerea cererii depuse de Silvia Uscov, aducând ca argument faptul că acel comitet de la Palatul Victoria este un organism consultativ, care are rolul de a face propuneri.

‘Am susţinut cauza în sensul în care nu este un exces de putere şi discutăm, până la urmă, de un comitet, care are un caracter pur facultativ: analizează, formulează rapoarte de progres. Nu vine cu decizii, nu vine cu act normativ. (…) Este un exces de zel al părţii adverse (n.r. avocata AUR). Este un dosar care generează emoţie publică, trebuie să fim realişti, mai ales că este pe o chestiune foarte sensibilă şi de interes general. Vedem cum se va pronunţa instanţa. (…) Sunt zeci de asemenea decizii de premier şi este o cutumă administrativă. Se poate verifica’, a declarat unul dintre consilierii care au reprezentat Guvernul la proces.

Judecătorul care se ocupă de acest caz, Ion Cătălin Daniel, a anunţat că va da o decizie peste o săptămână.

Procesul deschis de Silvia Uscov împotriva Guvernului are ca obiect suspendarea deciziei din 19 decembrie 2025 luate de premierul Ilie Bolojan privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul Justiţiei.

Decizia premierului a venit după difuzarea reportajului Recorder în care a fost susţinută existenţa unor grave probleme la instanţe şi parchete.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

