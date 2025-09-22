(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 14:52

O anchetă a BBC a dezvăluit existența unei rețele finanțate de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie.

Un reporter sub acoperire a descoperit că participanții erau plătiți pentru a răspândi propagandă pro-rusă și știri false împotriva partidului de guvernământ pro-european.

Rețeaua organiza sondaje ilegale, sub acoperirea unor organizații inexistente, pentru a pune la îndoială rezultatele scrutinului.

BBC a identificat legături între această rețea și oligarhul fugar Ilan Șor, sancționat de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană.

De asemenea, investigația a arătat conexiuni cu ONG-ul „Evrazia”, acuzat că a mituit cetățeni moldoveni pentru a vota împotriva integrării europene.

Participanții erau instruiți pe Telegram și primeau bani printr-o bancă de stat rusească, aflată pe lista sancțiunilor internaționale, după cum a precizat Oana Marocico, jurnalist la BBC și co-autor al anchetei: ”Multe dintre mesaje erau anti-PAS, Partidul de Guvernare, și despre președinta Moldovei, Maia Sandu. Am lucrat cu o echipă fantastică de jurnaliști în Moldova, cu experiență de a investiga organizații cu finanțare de la Moscova, în mod specific cele cu suportul oligarhului Ilan Șor, iar marea provocare a fost, firește, să avem o operațiune sub acoperire. Sunt incredibil de multe pregătiri parte din bucătăria meseriei noastre, reguli deontologice ale BBC-ului care ne țin mereu într-un loc de siguranță etică și multe alte aspecte legale de luat în considerare. Totul trebuia să fie incredibil de riguros și foarte mult fact-checking a intrat în proiectul de documentare. Totul a fost posibil cu persistență și cu multă strategie și cu o disciplină etică a echipei aplicată în această investigație.”

Atât Ilan Șor, cât și organizația Evrazia au refuzat să comenteze acuzațiile formulate de BBC.

