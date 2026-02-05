(AUDIO) Profesor acuzat că a violat o studentă, trimis în judecată de procurorii ieșeni

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 12:51

Fostul profesor universitar Corneliu Gașpar acuzat de viol de către o studentă, a fost trimis în judecată de procurorii ieșeni.

Bărbatul, la momentul respectiv cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, i-ar fi promis unei studente că îi va da notă de trecere la un examen dacă aceasta va întreține relații sexuale cu el.

Detalii despre acest caz are redactorul nostru, Constantin Mihai: În data de 9 iulie 2025, profesorul Corneliu Gașpar, pe atunci cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară, a obligat o studentă să întrețină relații sexuale, promițându-i o notă de trecere la examen. Studenta a depus o plângere la Comisia de Etică a Universității și, în urma analizării faptelor, profesorul a fost eliminat din învățământ și din activitatea de cercetare. La vremea respectivă au fost analizate, inclusiv, datele de pe camerele de luat vederi din universitate. Respectivul profesor era titular și la disciplina Etică și Integritate Academică. Profesorul a fost destituit din funcțiile universitare abia în luna noiembrie, studenta a trebuit să treacă un examen restant la respectivul cadru didactic. În decembrie 2025, profesorul Corneliu Gașpar a fost reținut de procurori, acum va fi judecat în stare de arest. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu executare, închisoare între 7 și 12 ani.