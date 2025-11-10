Atenţionare de călătorie MAE: Suedia – Prelungirea controalelor la frontierele interne de stat

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 18:10

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să se deplaseze în Regatul Suediei asupra faptului că autorităţile suedeze au luat decizia de a prelungi controalele la frontierele interne de stat în perioada 12 noiembrie – 11 mai 2026.

MAE recomandă cetăţenilor români să se asigure că deţin în permanenţă asupra lor, pe timpul călătoriei spre şi dinspre Regatul Suediei, un act de identitate valabil (paşaport sau carte de identitate naţională).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Stockholm: +468205674, +468209927 şi +4684113181, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Regatul Suediei: +46722511453.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet stockholm.mae.ro şi www.mae.ro. (Agerpres/ FOTO mae.ro)

