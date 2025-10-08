A murit profesorul Constantin Paiu, om de teatru și reper al creației radiofonice la Radio Iași

S-a stins din viață profesorul universitar Constantin Paiu. Cunoscut critic și istoric de teatru, a fost una dintre personalitățile marcante ale vieții culturale ieșene, dedicându-și întreaga carieră cercetării și promovării artei scenice. Viața sa profesională a fost profund legată de Radio Iași, prin modul inspirat în care a coordonat producțiile de teatru radiofonic între anii 1965 și 1985.

A realizat peste 125 de adaptări radiofonice și dramatizări, iar mai mult de 75 de înregistrări îi poartă semnătura ca regizor artistic.

Datorită lui, un capitol întreg al acestei istorii comune de teatru-radio a fost înregistrat pe bandă magnetică.

Absolvent al Facultății de Filologie-Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (promoția 1958) și doctor în filologie, Constantin Paiu și-a dedicat întreaga carieră studiului teatrului românesc și formării tinerelor generații de artiști și critici.

Autor al volumului „Rebreanu, omul de teatru”, nominalizat la Premiile Academiei Române în anul 1995, profesorul Paiu a fost distins în același an cu Premiul Criticii din partea Secției Române a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru.

În 2013, Senatul UNITER i-a acordat Premiul pentru întreaga activitate în domeniul criticii și istoriei teatrale.

Pentru contribuțiile sale excepționale la dezvoltarea culturii române, Primăria i-a oferit, anul acesta, titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași.

Profesorul Constantin Paiu va rămâne în memoria studenților, colegilor și a lumii teatrului ca un intelectual de o rară eleganță și rigoare, un spirit dedicat binelui public și artei.

(Radio Iași/FOTO Teatrul National „Vasile Alecsandri” Iasi)