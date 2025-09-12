Ascultă Radio România Iași Live
24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001

24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001

24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:49

Statele Unitele Americii comemorează joi 24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001, cele mai sângeroase atentate din istoria ţării, în care aproape 3.000 de oameni au fost ucişi. La New York, două avioane deturnate au intrat în cele două turnuri gemene de la World Trade Center.

Un altul s-a prăbuşit pe un câmp din Pensilvania, după ce pasagerii au încercat să îi oprească pe teroriştii Al-Qaeda, iar cel de-al patrulea a lovit clădirea Pentagonului din Washington DC.

La comemorările din capitala americană a fost prezent joi preşedintele Donald Trump. El a subliniat în discursul său că americanii nu au dat înapoi în faţa teroriştilor.

Donald Trump: În acea zi nefastă, monştrii sângeroşi au atacat simbolurile civilizaţiei noastre aici, în Virginia, în New York şi pe cerul de deasupra Pensilveniei. Americanii nu au ezitat şi s-au ridicat şi au arătat lumii că nu îngenunchem, nu ne plecăm şi nu renunţăm, iar marele nostru drapel nu va coborî.

Chiar dacă iniţial a anunţat că va participa împreună cu soţia la comemorările de la New York, în cele din urmă, vicepreşedintele american J.D. Vance a ales să meargă în satul Utah pentru a se întâlni cu familie lui Charlie Kirk, un influencer conservator ucis miercuri./

Rador/FOTO arhivă

