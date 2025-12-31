Salvamont România: 33 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore; 10 au ajuns la spital

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 09:15

Dispeceratul Naţional Salvamont informează miercuri că, în ultimele 24 de ore, un număr de 33 de persoane au fost salvate de pe munte, dintre care zece au fost transportate la spital.

‘Au fost salvate 33 de persoane. Dintre acestea, 10 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate o persoană a decedat şi a fost predată la Serviciul IML’, a precizat Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 32 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Cele mai multe – nouă apeluri – au fost primite pentru Salvamont Maramureş.

S-au mai primit solicitări pentru:

* Salvamont Lupeni – 5 apeluri

* Salvamont Neamţ, Salvamont Gorj şi Salvamont Cluj – câte 3 apeluri

* câte 2 apeluri pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Sibiu şi Salvamont Judeţul Braşov,

* câte un apel pentru Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Argeş şi Salvamont Caraş Severin – Semenic.

De asemenea, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit, în ultimele 24 de ore, şi 27 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană. AGERPRES/FOTO Salvamont România