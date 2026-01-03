Salvamont: O persoană a murit şi 32 au ajuns la spital, de pe munte, în 24 de ore

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 12:10

Salvamontiştii au salvat de pe munte 85 de persoane în ultimele 24 de ore, 32 dintre acestea ajungând la spital, a informat, sâmbătă, Salvamont România, care precizează că o persoană a fost declarată decedată.

‘Au fost salvate 85 de persoane, dintre acestea, 32 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate la spital cu maşinile aparţinătorilor. Din păcate pentru o persoană, toate eforturile depuse au fost în zadar, persoana fiind declarată decedată, transportată şi predată Serviciului IML’, informează pe Facebook Dispeceratul Naţional Salvamont.

Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 83 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel: 12 apeluri pentru Salvamont Voineasa, 12 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 10 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov, 8 apeluri pentru Salvamont Maramureş, 7 apeluri pentru Salvamont Neamţ, 5 apeluri pentru Salvamont Gorj, 4 apeluri pentru Salvamont Cluj, 4 apeluri pentru Salvamont Suceava, 3 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, 3 apeluri pentru Salvamont, Alba, câte două apeluri pentru Salvamont Prahova, Salvamont Mureş, Salvamont Predeal, Salvamont Vatra Dornei şi câte un apel pentru Salvamont Bihor, Salvamont Brezoi, Salvamont Valea Jiului, Salvamont Harghita, Salvamont Vrancea, Salvamont Bacău.

De asemenea, s-au primit şi 55 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană. AGERPRES/FOTO arhivă Salvamont Suceava