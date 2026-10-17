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RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea după depistarea unei drone în apropierea graniţei cu România

RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea după depistarea unei drone în apropierea graniţei cu România

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 09:12

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat azi-noapte o ţintă aeriană ce evolua pe teritoriul Ucrainei înspre graniţa cu România, la nord de localitatea Plauru din judeţul Tulcea.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în Serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la baza Mihail Kogălniceanu.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-ALERT la ora 1:54 pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, iar alerta aeriană a încetat la ora 2:30. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

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