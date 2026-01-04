Ascultă Radio România Iași Live
Intră în vigoare un mecanism de control mai strict al concediilor medicale

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 09:41

De la 1 februarie intră în vigoare un mecanism de control mai strict al concedilor medicale, care prevede verificarea modului în care acestea sunt acordate şi schimbă temporar regulile de plată.

Astfel, angajatorii vor suporta o parte mai mare din cheltuieli, iar prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită deloc. Totuşi, perioadele cu indemnizaţii reduse vor conta ca stagiu de asigurare, iar calitatea de asigurat va fi menţinută. Prevederile sunt incluse într-o ordonanţă de urgenţă adoptată recent de executiv.

Are detalii Amalia Bojescu: Recent, ministrul sănătăţii afirma că măsurile luate în vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Conform noii ordonanţe, casele de asigurări de sănătate vor face la iniţiativa proprie sau la solicitarea angajatorului verificări cel puţin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical. Urmează să constate astfel dacă se respectă condiţiile legale privind durata acordării concediului, dacă certificatele sunt completate corect şi în concordanţă cu diagnosticul şi recomandările medicale. În cazul în care în urma verificărilor se ajunge la concluzia că nu s-au respectat prevederile legale asiguratul nu va mai beneficia de indemnizaţia aferentă. Şi modul în care aceasta se acordă urmează să se schimbe temporar, de la 1 februarie până la finalul anului viitor, la 31 decembrie 2027, prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită, angajatorul va suporta plata pentru următoarele 5 zile, iar din cea de-a şaptea zi a concediului medical până la vindecarea afecţiunii pentru care a fost acordat costurile vor fi susţinute din fondul de sănătate, adică, de CNAS.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

