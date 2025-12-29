Ascultă Radio România Iași Live
Guvernul se va reuni la începutul săptămânii în ultima şedinţă din 2025

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 10:47

Este final de an şi Guvernul ar urma să se reunească în ultima şedinţă din 2025 la începutul săptămânii.

Pe agendă, un proiect de ordonanţă de urgenţă care ar urma să ajute persoanele cu dizabilităţi să se integreze mai uşor în comunitate. Executivul ar trebui să ia o decizie şi în privinţa unui alt proiect de ordonanţă de urgenţă, amânat de mai multe ori. Aflăm detalii de la reporterul Radio România Actualităţi Andrei Şerban.

Reporter: Proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind trecerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în cadrul Ministerului Culturii a fost de două ori trecut pe ordinea de zi a unor şedinţe a guvernului din această lună, dar de fiecare dată a fost retras pentru a fi reanalizat. În principal se urmăreşte alocarea responsabilă a cheltuielilor privind deplasările externe, scăderea numărului funcţiilor de demnitate publică, eliminarea eventualelor costuri cu locuinţele de serviciu şi valorificarea eficientă a resurselor disponibile. Şi Ministerul Munci aduce în atenţia guvernului proiectul unei ordonanţe de urgenţă. Acesta introduce un nou tip de serviciu social care este numit „De locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă”. Serviciul cuprinde locuinţa protejată, Centrul pentru Viaţă Independentă şi alte servicii care sprijină integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi care părăsesc sistemul de stat. 

