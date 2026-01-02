Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 08:53

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi; este vorba despre locuirea asistată în comunitate pentru viaţă independentă, care cuprinde locuinţa protejată şi centrul pentru viaţă independentă, precum şi alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate.

Decizia are în vedere sprijinirea integrării sociale ale persoanelor cu dizabilităţi şi tranziţia lor de la centrele rezidenţiale către o viaţă independentă.

După adoptarea cadrului legal printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată la finalul anului trecut, Ministerul Muncii are la dispoziţie 60 de zile pentru a emite ordinul privind aprobarea standardelor minime de calitate ale acestui serviciu, iar ulterior, în termem de 30 de zile, executivul trebuie să aprobe printr-o hotărâre standardul de cost minim.

Autorităţile locale pot contracta astfel de servicii doar de la furnizorii acreditaţi în condiţiile legii.

