Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 08:53

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi; este vorba despre locuirea asistată în comunitate pentru viaţă independentă, care cuprinde locuinţa protejată şi centrul pentru viaţă independentă, precum şi alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate.

Decizia are în vedere sprijinirea integrării sociale ale persoanelor cu dizabilităţi şi tranziţia lor de la centrele rezidenţiale către o viaţă independentă.

După adoptarea cadrului legal printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată la finalul anului trecut, Ministerul Muncii are la dispoziţie 60 de zile pentru a emite ordinul privind aprobarea standardelor minime de calitate ale acestui serviciu, iar ulterior, în termem de 30 de zile, executivul trebuie să aprobe printr-o hotărâre standardul de cost minim.

Autorităţile locale pot contracta astfel de servicii doar de la furnizorii acreditaţi în condiţiile legii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Modificări legislative privind concediile medicale
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:29

Modificări legislative privind concediile medicale

Guvernul introduce în acest an un mecanism de control mai strict al concediilor medicale, care prevede verificarea modului în care acestea sunt...

Modificări legislative privind concediile medicale
Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:24

Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară

Nu sunt probleme deosebite la ora 8:00 pe drumurile principale din ţară, însă comisarul şef de poliţie Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic,...

Nu sunt probleme deosebite, la această oră, pe drumurile principale din ţară
2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:22

2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara

Anul acesta aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara. Astfel, crește taxa pe clădiri și terenuri, vor fi impozite mai mari pentru...

2026 aduce o creștere a impozitelor locale în toată țara
Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:20

Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov

La noi, sezonul de schi se va deschide vineri, la Poiana Brașov, a anunțat primăria locală. În prima etapă vor fi deschise pârtiile din partea...

Sezonul de schi se deschide astăzi, la Poiana Brașov
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 07:37

Ratele la creditele în lei au scăzut

Ratele la creditele în lei au scăzut joi ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus, respectiv de la 6,06% la 5,68% pe an. Potrivit...

Ratele la creditele în lei au scăzut
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 12:11

Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Informare meteo: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 09:03

În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare

În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareei şi Capadociei,...

În prima zi a anului, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 08:48

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale. Specialiştii anticipează că, dacă nu se va...

La finalul primului trimestru din 2026 expiră schema de plafonare a preţului gazelor naturale