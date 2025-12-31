Colegiul Medicilor Stomatologi din România analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public

Colegiul Medicilor Stomatologi din România anunţă că analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public şi care se află în transparenţă decizională.

Stomatologii subliniază că ei nu au fost consultaţi şi avertizează că un program naţional, care funcţionează într-un număr foarte restrâns de unităţi, riscă să genereze dezechilibre în sistemul de sănătate şi percepţia unei direcţionări netransparente a fondurilor publice.

În plus, consideră că ordinul trebuie să asigure acces real la tratament stomatologic pentru pacienţii din categorii defavorizate şi să rezolve problema infrastructurii necesare tratamentelor complexe cu asistare ATI.

Ministrul Sănătăţii a declarat recent că există spitale care şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, pentru copii şi pentru adulţi.

Programul ar urma să se implementeze prin unităţi sanitare publice care au sau vor avea în structură secţii sau compartimente de stomatologie.

