Angajaţii se reîntorc luni la muncă

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 09:20

Angajaţii se reîntorc mâine la muncă, dar vor avea din nou o mini vacanţă de două zile, marţi şi miercuri de bobotează şi Sfântul Ioan Botezătorul.

Guvernul a decis să nu mai facă punte între weekend şi aceste zile de sărbătoare legală, aşa cum s-a întâmplat în alţii ani.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că în anii anteriori, recuperarea zilelor libere nu a fost realizată efectiv în multe instituţii şi companii.

