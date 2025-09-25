Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 10:40

Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenţie în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineaţă pe aeroportul din Chişinău, au relatat media locale, citate de Reuters.

În luna august, o instanţă greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în Republica Moldova ca ‘furtul secolului’, dar ministrul justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa sunt bazate exclusiv pe ‘calomnie şi ură politică’.

Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în R. Moldova la sfârşitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicaţiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al Republicii Moldova.

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al parlamentului. În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova. În 2023, Uniunea Europeană a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale ale R. Moldova şi Ucrainei. AGERPRES