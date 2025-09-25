Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 10:40

Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenţie în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineaţă pe aeroportul din Chişinău, au relatat media locale, citate de Reuters.

În luna august, o instanţă greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în Republica Moldova ca ‘furtul secolului’, dar ministrul justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa sunt bazate exclusiv pe ‘calomnie şi ură politică’.

Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în R. Moldova la sfârşitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicaţiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al Republicii Moldova.

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al parlamentului. În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova. În 2023, Uniunea Europeană a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale ale R. Moldova şi Ucrainei. AGERPRES

Etichete:
Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 12:24

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia

Doi cetăţeni români au fost arestaţi pentru spionaj în Grecia, după ce în telefoanele lor au fost găsite fotografii ale portului Salamis,...

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia
Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 10:28

Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo s-au redeschis marţi după ce în ajun fuseseră închise din cauza prezenţei unor drone neidentificate, au...

Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise
Franţa a recunoscut existenţa statului palestinian
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 06:33

Franţa a recunoscut existenţa statului palestinian

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a recunoscut oficial existenţa statului palestinian aseară la New York, la conferinţa co-prezidată cu...

Franţa a recunoscut existenţa statului palestinian
Republica Moldova – 74 de persoane, reținute de procurori
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 06:21

Republica Moldova – 74 de persoane, reținute de procurori

74 de persoane au fost reținute luni în Republica Moldova, în urma unor percheziții de amploare care au avut loc înaintea alegerilor...

Republica Moldova – 74 de persoane, reținute de procurori
Internaţional luni, 22 septembrie 2025, 17:55

Percheziţii de amploare au avut loc în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică

UPDATE – 74 de persoane au fost reţinute luni în Republica Moldova, în urma unor percheziţii de amploare care au avut loc înaintea...

Percheziţii de amploare au avut loc în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică
Internaţional luni, 22 septembrie 2025, 14:52

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC

O anchetă a BBC a dezvăluit existența unei rețele finanțate de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica...

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC
Internaţional luni, 22 septembrie 2025, 12:19

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chişinău, desfăşoară luni percheziţii pe...

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală
Internaţional sâmbătă, 20 septembrie 2025, 09:57

Percheziții de amploare în Republica Moldova într-un dosar de corupere electorală

În Republica Moldova au fost făcute şi astăzi percheziţii într-un amplu dosar penal privind finanţarea ilegală a partidelor politice,...

Percheziții de amploare în Republica Moldova într-un dosar de corupere electorală