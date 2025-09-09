Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României

Un fost ofițer din conducerea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut luni pe aeroportul din Timișoara și este adus la DIICOT București pentru audieri, fiind cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis KGB-ului din Belarus secrete de stat ale României.

Potrivit presei, ar fi vorba chiar despre fostul director adjunct al spionajului moldovenesc, Alexandru Bălan. Anchetatorii spun că bărbatul de 47 de ani ar fi avut, în 2024 și 2025, două întâlniri la Budapesta cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Belarus, unde ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea Eurojust și cu sprijinul autorităților din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

