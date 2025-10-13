UE va trece la verificări biometrice în cazul tuturor cetăţenilor care vin din ţările extra comunitare

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 06:42 / actualizat: 13 octombrie 2025, 7:44

Sistemul European de Control la Frontieră a început să se schimbe de duminică, dar operaţionalizarea acestuia se va face progresiv.

Astfel, UE va renunţa total la ştampilele din paşapoarte şi va trece la verificări biometrice în cazul tuturor cetăţenilor care vin din ţările extra comunitare, inclusiv din Marea Britanie.

Copiii cu vârsta sub 12 ani nu vor fi amprentaţi şi scanaţi facial. În România, sistemul va fi introdus treptat, începând cu punctele de trecere a frontierei Midia din judeţul Constanţa, Stânca din judeţul Botoşani, Naidăş din Caraş-Severin, Sighet din Maramureş şi aeroportul Sibiu.

Pe timpul perioadei de tranziţie de aproximativ şase luni, paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Rador/FOTO imagine ilustrativă