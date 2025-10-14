Sharm El Sheikh: a fost semnat acordul de pace durabilă pentru Fâşia Gaza

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 07:53

Preşedintele american Donald Trump, a semnat la Sharm El Sheikh, împreună cu omologii săi din statele care au mediat încetarea focului în Gaza, respectiv Egipt, Qatar şi Turcia, o declaraţie comună prin care se oferă garanţia unei păci durabile în Orientul Mijlociu.

În prezenţa reprezentanţilor altor 31 de ţări din regiune şi a cancelarului german, a premierului italian şi britanic, şi a reprezentanţilor unor organizaţii internaţionale, Donald Trump a promis că procesul este ireversibil şi susţinut de această dată de toţi actorii.

Donald Trump: A durat 3.000 de ani să ajungem în acest punct. Vă vine să credeţi? Și acordul va dura! Va dura!

Rador/FOTO Facebook