Patriotul Ilie Ilaşcu va fi înmormântat, astăzi, la Cimitirul Bellu din Bucureşti

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 06:53

Este zi de doliu naţional astăzi în Republica Moldova, în ziua în care Ilie Ilaşcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

Totodată, la Palatul Naţional ‘Nicolae Sulac’ din Chişinău, va avea loc între orele 10:00 şi 13:00, o ceremonie simbolică de rămas bun.

Potrivit Administraţiei prezidenţiale de la Chişinău, Ilie Ilaşcu a fost un simbol al rezistenţei şi al luptei pentru independenţa şi integritatea territorială a ţării.

De asemenea, a fost unul dintre fondatorii Mişcării de eliberare naţionale din Basarabia şi a petrecut 9 ani în detenţia autorităţilor separatiste din Transnistria.

Fostul deţinut politic s-a stins din viaţă pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani.

Rador/FOTO imagine ilustrativă