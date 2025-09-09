Ascultă Radio România Iași Live
MAE: Grevă generală în Franţa

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 06:52

În Franţa, astăzi este grevă generală, avertizează Ministerul de Externe al României.

S-au raliat la protestul de 24 ore sindicatele din transporturile publice în comun, cele feroviare şi aeriene, cele din învăţământ, servicii publice, sănătate, comerţ şi sectoarele industriale.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă pot solicita asistenţă la consulatele noastre generale de la Paris, Marsilia, Lyon ori Strasbourg.

