Începe exercițiul militar nuclear anual al NATO, Steadfast Noon

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:37

La baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele, care vor dura două săptămâni, vor participa 2.000 de militari și 17 avioane din 14 țări, însă nu va fi implicată efectiv nici o bombă atomică.

Reporter: Arina Petrovici-Matei – Pentru exercițiul militar nuclear anual Steadfast Noon vor fi folosite și baze din Belgia, Marea Britanie și Danemarca.

„Manevrele ne ajută să asigurăm că descurajarea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură, securizată și eficientă” – a explicat Mark Rutte, iar Jim Stokes, directorul pentru politica nucleară a Alianței, a subliniat că exercițiul este unul de rutină, nu este îndreptat împotriva niciunei țări și nici nu este legat de vreun eveniment real – a insistat el.

Anul acesta, Steadfast Noon are loc după mai multe incursiuni ale unor drone rusești în spațiul aerian al NATO.

Colonelul american Daniel Bunch, comandantul operațiunilor nucleare ale Alianței, a precizat că amenințarea dronelor nu este nouă pentru NATO și că incursiunile tot mai frecvente sunt monitorizate îndeaproape.

