Franţa a recunoscut existenţa statului palestinian

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 06:33

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a recunoscut oficial existenţa statului palestinian aseară la New York, la conferinţa co-prezidată cu Arabia Saudită, transmite corespondenta RRA Daniela Coman.

Singura cale către pace în regiune este soluţia a două state, a subliniat Emmanuel Macron:

„Fidel angajamentului ţării mele pentru Orientul Mijlociu, pentru pace între popoarele israelian şi palestinian, declar că Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina. A sosit timpul să alungăm de pe aceste pământuri faţa hidroasă a terrorismului şi să construim pacea. Este motivul pentru care ne-am adunat toţi aici. Pacea este mult mai exigentă, mult mai dificilă decât toate războaiele, dar a sosit timpul”. Înaintea Adunării Generale a ONU, Luxemburg, Malta, Belgia şi Monaco au anunţat că se alătură de asemenea celor peste trei sferturi dintre cei 193 de membri ai ONU care recunosc deja un stat palestinian, precizază Reuters. Amintim că duminică un anunţ similar a fost făcut de Marea Britanie, Canada, Australia şi Portugalia.

