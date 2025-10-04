Drone/Zborurile, reluate pe aeroportul din Munchen după suspendarea traficului aerian pentru a doua noapte consecutiv

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 11:58

Operaţiunile pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei) au fost reluate sâmbătă dimineaţă, după ce traficul aerian fusese suspendat pentru a doua noapte consecutiv în urma apariţiei unor drone, însă călătorii au fost avertizaţi să se aştepte în continuare la întârzieri pe tot parcursul zilei, relatează dpa şi Reuters.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a anunţat că zborurile au fost reluate treptat începând cu ora locală 07:00 (05:00 GMT), cu două ore mai târziu decât fusese planificat.

El i-a sfătuit pe pasageri să verifice starea zborului lor la companiile aeriene înainte de a merge la aeroport.

Traficul aerian pe al doilea cel mai mare aeroport din Germania a fost suspendat pentru a doua noapte consecutiv vineri seara, ca măsură de precauţie după ce în zonă au fost observate două drone.

Mai multe zboruri au fost deviate sau anulate şi circa 6.500 de călători au fost afectaţi, potrivit aeroportului. Unii au fost nevoiţi să petreacă noaptea în aeroport, unde li s-au oferit paturi de campanie, pături, băuturi şi gustări.

Acest incident survine după ce săptămâna trecută în Danemarca şi Norvegia au fost raportate mai multe intruziuni neidentificate ale unor drone, alimentând îngrijorările cu privire la siguranţa aeriană în Europa şi determinându-i pe liderii Uniunii Europene să discute despre constituirea unui posibil ‘zid anti-drone’. AGERPRES