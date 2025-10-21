Consiliul Energiei al UE adoptă interdicția gazului rusesc

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 06:32

Consiliul Uniunii Europene pe probleme de energie a adoptat propunerea Comisiei de a înterzice orice import de gaz rusesc în blocul comunitar după 31 ianuarie 2027.

Pe fondul opoziţiei Ungariei, miniştrii europeni de externe nu au reuşit însă să adopte cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni la adresa Rusiei.

Subiectul va fi reluat însă la Summit-ul European de la sfârşitul acestei săptămâni.

Această reuniune ar putea fi marcată de un alt blocaj al Ungariei: demararea negocierilor de aderare pentru Ucraina şi Moldova.

Uniunea Europeană nu este mulțumită cu accentele pe care Casa Albă le-a pus recent în legătură cu negocierile de pace care vor avea loc la Budapesta între Trump și Putin.

Este vorba de ideea ca Ucraina să renunțe la Donbas, asta dincolo de frustrarea Uniunii în fața ideii că un stat european, în speță Ungaria, îl va primi pe Putin condamnat de Tribunalul Internațional.

Șeful diplomației europene, Kaja Kallas: Ceea ce nu trebuie să uităm este că Rusia este agresorul, iar Ucraina este victima, așa că a pune presiune asupra Ucrainei nu este abordarea corectă și asta nu numai pentru Ucraina, ci și pentru securitatea europeană și globală, deoarece dacă agresiunea dă roade, atunci acest caz servește ca o invitație de a o folosi și în alte părți. Să nu uităm că 93% dintre atacurile rusești au fost asupra civililor, ceea ce este împotriva tuturor regulilor internaționale. Deci, dacă pur și simplu cedăm pentru ca Rusia să obțină ceea ce își dorește, atunci vom vedea mai multe astfel de lucruri și le-am văzut deja în istorie de mai multe ori.

Deși miniștrii de externe nu au reușit să adopte ce de-al 19-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, statele membre au reușit în Consiliul pentru Energie sa adopte propunerea Comisiei de a opri importul de gaz fie prin conductă, fie gaz natural lichefiat din Rusia din 2028.

Contractele noi pe termen scurt vor fi interzise chiar mai devreme, începând cu ianuarie 2026, iar cele în derulare vor fi oprite pe 17 iunie 2026.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro