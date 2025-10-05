Ascultă Radio România Iași Live
5 octombrie 2025

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, în urma inundaţiilor catastrofale din zona litoralului bulgăresc al Mării Negre.

Autorităţile de la Sofia au declarat stare de urgenţă în regiunile afectate de ploile abundente din ultimele zile, iar populaţia a fost instruită să se refugieze în zone înalte, până la sosirea echipelor de salvare.

Inundaţiile au provocat pagube importante infrastructurii şi proprietăţilor, zeci de vehicule fiind duse în mare, iar clădirile fiind parţial scufundate. Mai multe drumuri au fost blocate, un pod a fost rupt de ape, iar alimentarea cu energie electrică a fost serios afectată, mai ales în Nord-Vestul ţării.

Una din victimele inundaţiilor, o femeie de 58 de ani, a fost găsită îngropată în noroi, în propria locuinţă, relatează BBC.

