Bulgaria trece la euro într-un context marcat de teamă cu privire la inflaţie

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 09:01

Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică, transmite AFP.

În timpul verii, a apărut o mişcare de protest, în spatele căreia stau în principal partidele de extremă dreaptă şi pro-ruse, care cere ‘menţinerea levei bulgăreşti’, profitând de temerile bulgarilor că trecerea la euro va duce la creşterea preţurilor.

Dar pentru guvernele succesive de la Sofia care au făcut eforturi pentru adoptarea sa, euro va stimula economia celei mai sărace ţări din Uniunea Europeană, va consolida legăturile sale cu Europa de Vest şi o va proteja de influenţa Rusiei.

Înainte de Bulgaria, Croaţia, în 2023, este ultima ţară care a adoptat moneda unică, introdusă iniţial la 1 ianuarie 2002 în douăsprezece ţări UE.

Ţara vecină cu o populaţie de 6,4 milioane de locuitori, membră a UE din 2007, se confruntă însă cu provocări semnificative, după protestele anticorupţie care au răsturnat recent guvernul de coaliţie conservator, la putere de mai puţin de un an, şi cu perspectiva unor noi alegeri legislative, cere ar urma să fie cel de al optulea tur de scrutin din ultimii cinci ani.

În acest context de instabilitate, orice problemă legată de introducerea monedei euro va fi exploatată de politicienii anti-UE, crede Boryana Dimitrova de la institutul de sondaj Alpha Research, care de un an analizează opinia publică cu privire la euro .

Potrivit celui mai recent Eurobarometru, 49% dintre bulgari se opun monedei unice.

Îngrijorările sunt vizbile în special în zonele rurale sărace.

‘Preţurile vor creşte. Aşa mi-au spus prietenii care locuiesc în Europa de Vest, a declarat pentru AFP Bilyana Nikolova, 53 de ani, care are un magazin alimentar în micul sat Chuprene, din nord-vestul Bulgariei.

După hiperinflaţia din anii 1990, după căderea comunismului, Bulgaria şi-a legat moneda de marca germană, apoi de euro, deci este deja dependentă de politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), fără a avea totuşi un cuvânt de spus în această problemă.

‘Acum va putea în sfârşit să participe la deciziile din cadrul Uniunii Monetare’, a declarat pentru AFP Georgi Angelov, economist la Institutul pentru o Societate Deschisă din Sofia.

Câştigurile legate de adoptarea monedei euro vor fi ‘substanţiale’, a asigurat preşedintele BCE, Christine Lagarde, invocând ‘schimburi mai fluide, costuri de finanţare mai mici şi preţuri mai stabile’. Întreprinderile mici şi mijlocii ar putea economisi echivalentul a aproximativ 500 de milioane de euro în costuri de schimb, a adăugat Lagarde într-un discurs ţinut luna trecută la Sofia.

Un sector care ar urma să beneficieze în mod special de euro este turismul, care în acest an a fost responsabil pentru aproximativ 8% din PIB-ul Bulgariei.

De asemenea, Lagarde a pus în context modificările de preţ, descriindu-le drept ‘modeste şi de scurtă durată’ şi a afirmat că în timpul precedentelor aderări la euro, impactul a fost între 0,2 şi 0,4 puncte procentuale.

Cu toate acestea, în Bulgaria, încă înainte de intrarea efectivă în euro, preţurile alimentelor crescuseră cu 5% în ritm anual în noiembrie, potrivit Institutului Naţional de Statistică, mai mult decât dublu faţă de media zonei euro. Preţurile la imobiliare au crescut cu 15,5% în al doilea trimestru, de trei ori mai mult decât media din zona euro.

Pentru a încerca să liniştească opinia publică, parlamentul de la Sofia a consolidat în timpul verii organele de control responsabile de investigarea creşterilor bruşte ale preţurilor şi de stoparea oricărei creşteri ‘nejustificate’ legate de trecerea la euro.

Potrivit lui Georgi Angelov, intrarea în zona euro va întări, totuşi, transparenţa şi va ajuta atât consumatorii, cât şi comercianţii să compare preţurile cu cele din restul UE. ‘Provocarea va fi să avem un guvern stabil pentru cel puţin unul sau doi ani, astfel încât să putem profita pe deplin de beneficiile apartenenţei la zona euro’, crede Georgi Angelov. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro