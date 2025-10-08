Final de festival la „Luceafărul”: teatru, carte și povești din culisele celor 18 ediții FITPTI

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr din Iași își încheie astăzi cea de-a 18-a ediție, cu spectacole, lansări de carte și evenimente dedicate tuturor vârstelor, pe scenele și esplanada Teatrului „Luceafărul”.

Publicat de isoreanu, 8 octombrie 2025, 10:37

Astăzi se încheie cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. O zi plină de spectacole, dedicate tuturor categoriilor de vârstă, care se vor desfășura în cele două săli ale Teatrului „Luceafărul” și pe Esplanada instituției.

În Sala Studio a Facultății de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” va fi prezentată, de la ora 12,00, cea de-a treia piesă „de auzit” – un spectacol de teatru radiofonic – din cadrul festivalului.

De la ora 18:30, în foaierul Teatrului „Luceafărul” va avea loc lansarea cărții „Jurnal de insider. Culisele unui festival”, semnată de curatorul Oltița Cântec, managerul instituției. Autoarea a declarat, în emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, că volumul reprezintă o retrospectivă a celor 18 ediții de până acum, dar include și relatări ale unor situații amuzante:

De la prima ediție am ținut acest jurnal. Atunci erau doar niște însemnări, cu care nu știam ce urmează să fac, pentru că erau foarte multe situații, foarte multe întâmplări nostime — privite retrospectiv — și unele chiar nostime și în momentul în care s-au petrecut. Pe măsură ce edițiile se desfășurau, evident, aceste întâmplări se tot adunau. Riscul era iminent ca ele să se estompeze, ca pregnanță, ca rigoare, și atunci le-am scris. Le-am scris așa, foarte așezat, ca teatrolog ce sunt. Unele dintre ele le-am și publicat în diverse locuri, dar o parte nu. Acum le-am adunat între copertele acestei cărți, pentru că suntem la „majorat” — ediția a 18-a — și am zis că este momentul potrivit să privim puțin în urmă, la ce a fost, la ce s-a întâmplat. Sunt și referințe critice. Volumul este foarte eclectic… este subiectiv, desigur, pentru că e un jurnal, dar oferă, în diacronie, o imagine a ceea ce s-a întâmplat cu acest festival din 2008 până acum. Pe de altă parte, conține și acele situații la care ochiul publicului nu are acces în alt mod.

Ediția a 18-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr se va încheia cu spectacolul „Pădurea asumaților”, al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, în regia lui Andrei Măjeri. Reprezentația este programată de la ora 19:00, în sala mare a Teatrului „Luceafărul”.