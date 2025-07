Opt jucătoare din România pe tabloul principal la UniCredit Iași Open. Duel românesc în primul tur, între Sorana Cîrstea și Mihaela Buzărnescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 iulie 2025, 12:55

Opt jucătoare din România pe tabloul principal la UniCredit Iași Open. Duel românesc în primul tur, între Sorana Cîrstea și Mihaela Buzărnescu

Sâmbătă seară s-a tras la sorți tabloul principal al turneului WTA 250 UniCredit Iași Open, concurs cu premii totale de 275.094 de dolari și 250 de puncte WTA.

Principala favorită la Iași este jucătoarea armeană Elina Avanesyan, locul 49 WTA, finalistă anul trecut la Iași, iar a doua pe lista capilor de serie este Jaqueline Cristian, numărul 52 mondial.

Nu mai puțin de opt românce vor juca pe tabloul principal la Iași. Acestea fiind Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu (direct acceptate), Ana Bogdan, Miriam Bulgaru, Mihaela Patricia Maria Țig și Andreea Prisăcariu (wild-card).

La tragerea la sorți a tabloului de simplu, alături de oficialii turneului au participat și două dintre reprezentantele României, Sorana Cîrstea și Mihaela Buzărnescu, cele două jucătoare urmând să se întâlnească în primul tur.

Sorana Cîrstea:

”Aș vrea să-i mulțumesc lui Andrei Oriță (n.r. deținătorul licenței Iași Open) pentru tot ceea ce face pentru tot efortul, pentru că știu munca din spatele turneelor, tot ce necesită. Nu este ușor deloc, de aceea

apreciez enorm ceea ce face Andrei Oriță pentru tenisul românesc. Din păcate, nu s-a potrivit să vin până acum la Iași, de aceea atât de târziu. Sunt mândră să avem astfel de turnee în România. Sper să fie o ediție

frumoasă și o româncă să cucerească acest trofeu deosebit. Mi-aș fi dorit să joc cu oricine, numai cu o româncă nu în primul tur. Îmi doresc să ajungă cât mai multe românce în fazele finale și să ne întâlnim în faze cât mai avansate. Mă bucur să o văd din nou sănătoasă pe Miki în turneu. Eu sunt pe final de carieră și vreau să mă bucur de fiecare turneu”.

Mihaela Buzărnescu:

”Mă bucur să fiu din nou la un turneu în România. Așa cum a spus și Sorana, chiar sper ca spectatorii să aibă parte de o săptămână foarte frumoasă. Deja a fost la băieți, dar și noi, fetele, avem ceva de spus. Vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru că au reușit să aducă acest turneu la statutul de 250. Este un efort foarte mare pentru țara noastră și mă bucur să avem două turnee pe an. Mă bucur că am revenit și vreau să iau orice meci pozitiv, pentru că în ultimii ani am avut o perioadă foarte grea. Faptul că sunt sănătoasă și pot să joc din nou este un mare plus pentru mine”.

Iată cum arată tabloul primului tur la UniCredit Iași Open:

Elina Avanesyan (Armenia, Nr. 1) vs Andreea Prisăcariu (România)

Patricia Maria Țig (România) vs Maria Lourdes Carle (Argentina)

Sorana Cîrstea (România) vs Mihaela Buzărnescu (România)

Ana Bogdan (România) vs Varvara Gracheva (Franța, Nr. 5)

Nuria Parizas Diaz (Spania, Nr. 4) vs Qualifier

Simona Waltert (Elveția) vs Anastasija Sevastova (Letonia)

Iryna Shymanovich vs Maja Chwalinska (Polonia)

Miriam Bulgaru (România) vs Jil Teichmann (Elveția, Nr. 6)

Irina Begu (România, Nr. 7) vs Nao Hibino (Japonia)

Qualifier vs Victoria Gimenez Kasintseva (Andorra)

Katarzyna Kawa (Polonia) vs Qualifier

Guiomar Maristany Zuleta Reales (Spania) vs Ann Li (SUA, Nr. 3)

Francesca Jones (Marea Britanie) vs Qualifier

Qualifier vs Panna Udvardy (Ungaria)

Janna Fett (Croația) vs Veronika Erjavec (Slovenia)

Qualifier vs Jaqueline Cristian (România, Nr. 2)