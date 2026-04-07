A murit Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român
Publicat de Lucian Bălănuţă, 7 aprilie 2026, 21:02
Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer era internat din 29 martie, după ce a leșinat la un antrenament al echipei naționale. El fusese transportat la Spitalul Universitar din București, unde medicii i-au montat un defibrilator.
Deși urma să fie externat la începutul lunii aprilie, a suferit un infarct și a fost resuscitat. Ulterior, a rămas internat în secția de supraveghere a pacienților cardiaci critici. Starea sa s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, când aritmiile nu au mai răspuns la tratament. Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, în comă, fiind susținut de aparate.
Familia i-a fost alături în ultimele momente. Cariera sa de jucător a fost legată în principal de Dinamo București, unde a câștigat șapte titluri de campion.
Ca antrenor, a avut o carieră remarcabilă atât în România, cât și pe plan internațional.
A calificat naționala României la Campionatul European din 1984 și a obținut performanțe importante la cluburi din Italia, Turcia și Ucraina.
Cu Șahtior Donețk a câștigat Cupa UEFA în 2009, fiind primul antrenor român cu un astfel de trofeu.
Mircea Lucescu era și cetățean de onoare al municipiului Iași.
El rămâne unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial, cu 36 de trofee câștigate.
