(AUDIO) Iași: Turiști din Europa, atrași de „Destinația anului 2022”

Câștigător al Marelui Trofeu în proiectul demarat de organizația „Cred în România”, orașul Iași se ridică la standardul titlului obținut – de destinație a anului 2022 la categoria „City break” – atrăgând turiști din toate colțurile Europei.

Venită pentru prima dată în România, Danielle Shaw, o turistă din Marea Britanie, a fost încântată atât de locurile pe care le-a vizitat, cât și de bucatele autohtone.

AP: Ai călătorit recent în România pentru prima dată. Ce te-a făcut să alegi orașul Iași?

Danielle Shaw: Am o prietenă apropiată care este din Iași, iar familia ei m-a invitat cu drag să stau la ei.

AP: Ce ți-a plăcut cel mai tare aici și crezi că și alți turiști ar trebui să viziteze?

DS: În Iași, am fost la Grădina Botanică – care, în opinia mea, este cel mai frumos loc. Grădina este vastă și ai multe lucruri la care poți să privești – trandafirii erau înfloriți, a fost o zi minunată. De asemenea, mi-a plăcut faptul că prin oraș poți găsi plăcuțe explicative pentru turiști, care îți trasează drumul pentru o plimbare „istorică” prin Iași.

AP: Ce alte locuri ai mai vizitat?

DS: Am fost și la munte. Am urcat cu telegondola până pe vârf, de unde am putut admira priveliștea. Oricine vine în România trebuie neapărat să viziteze și zona montană. Este foarte frumos!

AP: Ce feluri de mâncare ți-au plăcut și ai recomanda mai departe?

DS: Este o întrebare bună! Sunt vegană și, de multe ori când călătoresc în alte țări, e foarte dificil să găsesc preparate care să se potrivească stilului meu de viață. Ce m-a surprins plăcut în ceea ce privește România a fost faptul că am găsit cu ușurință opțiuni pentru mine. Au fost multe restaurante de unde am avut ce să aleg. Cred că cele mai gustoase mese de care am avut parte aici au fost simple – salată bună, pâine bună, pate, mămăligă – care știu că e un fel de mâncare important pentru români.

AP: Din cauza situației geopolitice, unii turiști au tendința să evite estul Europei sau chiar întregul continent. A trebuit să iei anumite măsuri de precauție înainte să vizitezi România?

DS: Nimic în mod special. A trebuit să așteptăm puțin până am putut călători, când lucrurile abia începeau să ia amploare. Oricum, Guvernul britanic nu a emis niciun fel de avertismente de călătorie pentru România. Nu am avut niciun fel de problemă. Totul a fost în regulă, atât zborul, cât și restul drumului.

AP: Este încă vară și multor români le place să viziteze Marea Britanie. Care sunt lucrurile pe care un turist trebuie să le facă sau să vadă atunci când ajung în Regatul Unit?

DS: M-am născut în zona de coastă a Angliei, așa că îi invit pe toți cei care vizitează țara să facă și o mică excursie spre litoral și să se bucure de această parte a Regatului. Recomand orașul Whitby, spre exemplu, care e undeva în nord-estul țării. Acolo a luat naștere romanul „Dracula”, așa că este un punct de atracție foarte interesant. Londra, bineînțeles, are multe muzee pe care le poți vizita. Teatrul „Globe”, unde se pun în scenă piesele lui Shakespeare este de asemenea un obiectiv la care trebuie neapărat să ajungi! Iar apoi Oxford – e un oraș vechi de aproape o mie de ani. Este un loc încărcat de istorie, unde poți să participi la anumite tururi ghidate. Acestea sunt locațiile care, în opinia mea, trebuie neapărat să le vezi când vii în Anglia!