(AUDIO/FOTO) Ziua Internațională a Dansului, un nou prilej de întâlnire cu publicul a studenților coregrafi de la UNAGE Iași

Studenții și masteranzii coregrafi de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” au sărbătorit Ziua Internațională a Dansului împreună cu publicul ieșean.

Publicat de isoreanu, 4 mai 2025, 09:20

În fiecare an, pe 29 aprilie, este sărbătorită Ziua Internațională a Dansului. Această zi a fost marcată la Iași de studenții și masteranzii coregrafi ai Universtității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Ca de obicei, aceștia au fost la înălțime, iar publicul a fost foarte încântat.

Printre spectatori, s-a numărat și Ioana Soreanu:

Pe 29 aprilie, a fost sărbătorită Ziua Internațională a Dansului, în fiecare an, aniversată cum se cuvine de Programul de Studii Coregrafie de la Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Conf. univ. dr. Lorette Enache a pregătit, împreună cu studenții de la studiile de licentă și masterat, un program alcătuit din fragmente care fac parte din viitoare spectacole. Unele dintre aceste spectacole vor putea fi văzute de public în cadrul Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, care se va desfășura, la Iași, în luna iunie.

Reprezentația a avut loc miercuri, 30 aprilie, la Sala „Uzina cu Teatru” a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, în prezența unui public numeros care a rezonat cu atmosfera specială creată printr-un balans fericit între stiluri de dans și trăiri.

Conf. univ. dr. Lorette Enache a descris evenimentul ca pe un laborator al studenților coregrafi, deschis publicului:

Lorette Enache: Unele dintre piesele coregrafice vizionate astăzi, da, se vor dezvolta și vor căpăta o dimensiune mai mare. Unele au fost de 7-8 minute, altele au fost de 12 minute, se vor dezvolta. Ele, în momentul de față, sunt încă în laborator, dar chiar și în faza de laborator, împreună cu studenții, am cizelat, am îmbrăcat și estetizat etapa de lucru, astfel încât ele cred că au avut succes. În această seară, am urmărit fragmente din două spectacole de dizertație ale masteranzilor Ancuța Macovei și Ștefan Năstasă, un periplu în lumea jazzului și o filă deschisă în creația autorului Mircea Cărtărescu. Și, pe lângă aceste momente consistente din cele două spectacole de dizertație, am urmărit momente și piese ale masteranzilor Sabina Hultoană și Juan Cruz Luque. Am urmărit, de asemenea, creațiile de semestru ale studenților din anul al III-lea. Fiecare moment a constituit un element de forță, un element important din punct de vedere tehnic sau conceptual, plecând de la propunerile celor din anul I până la masteranzii pe care i-am menționat. Sperăm ca în Festivalul D.A.M. să putem performa la cea mai înaltă, spun eu, treaptă pe care noi, ca universitate, o putem parcurge și sper că în universitatea noastră, am certificat calitatea viitorilor coregrafi prin creațiile, prin producțiile lor, spectacole care au parcurs un drum frumos. Sunt spectacole de suflet și ale lor, și ale mele.

Directorul Școlii Doctorale de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, prof. univ. dr. Călin Ciobotari s-a declarat încântat de parcursul studenților de la Programul de Studii Coregrafie:

Călin Ciobotari: Sunt atent la ce se întâmplă la Secția de Coregrafie, pentru că ne-am obișnuit cu un nivel foarte ridicat și impredictibil, mereu suntem luați prin surprindere. În contextul sărbătoririi Zilei Internaționale a Dansului, doamna profesoară Lorette Enache a pregătit acest „showcase”, îi putem spune „showcase”, cu ce au mai lucrat studenții dumneaei de la toate ciclurile de învățare (licență, master) și am avut ocazia să vedem fragmente din niște produse pe care le vom vedea, cel mai probabil, cele mai bune dintre ele, în Festivalul D.A.M., în luna iunie. Până atunci, sunt câteva zone care promit foarte mult, sunt câțiva coregrafi care merită urmăriți nu doar în plan local, ci și în plan național și, per ansamblu, cred că publicul iubitor de dans contemporan din Iași trebuie să stea cu ochii pe programul Facultății de Teatru, Secția Coregrafie, pentru că realmente au ce vedea.

Coregrafa Ancuța Macovei a prezentat o parte din ceea ce va deveni un spectacol de dans jazz. Fragmentele pe care le-am urmărit au reprezentat o explozie de bucurie și energie, atât pentru dansatori, dar și pentru public. Acest stil solicită din partea interpreților o tehnică desăvârșită, a explicat masteranda Ancuța Macovei:

Ancuța Macovei: Spectacolul meu abordează un stil nou de dans, nu nou prin creație, ci nou la noi în Iași. Este un stil de dans jazz, care are foarte multă tehnică în spate. Am fost atentă și am știut de la bun început că trebuie să-mi aleg oameni care au tehnică de dans clasic în spate, pentru că pe ea se construiesc celelalte mișcări. Este o tehnică bazată pe improvizație și are foarte mult impact. Cum spun eu, lovește publicul. Am vrut să încadrez acest stil într-o narativă și publicul să nu guste doar stilul, ci și povestea din spate. Să implic și istoricul, pentru că dacă oamenii nu cunosc, atunci nu știu proveniența, dar nu știu… eu cred că o să impresioneze.

Ioana Soreanu: Publicul a reacționat la fragmentele acelea, dar și s-a simțit că și vouă v-a plăcut.

Ancuța Macovei: Absolut, se molipsește foarte ușor și deși poate suntem obosiți, cu energia jos, muzica ne ajută foarte mult. Jazzul are… are multe instrumente colorate care oarecum îți dau un impuls către corp să urmărești ritmul și să te ridici sus acolo, cu el.

Într-un registru diferit, masterandul Juan Cruz Luque, balerin, în același timp, la Opera Națională din Iași, construiește un spectacol inspirat de lucrările sculptorului Paul Neagu, dar participă, ca dansator, și la producțiile colegilor săi:

Juan Cruz Luque: Sunt foarte etuziasmat! Sunt spectacole foarte diverse unul de celălalt. Cu Ancuța Macovei lucrăm pe dans jazz, un stil de care eu sunt foarte pasionat. Am trăit câțiva ani de zile în New York și mergeam foarte des la spectacolele de pe Broadway și am și urmat cursuri de jazz acolo, dar întotdeauna am vrut să și particip mai mult la un proiect. Mă simt foarte, foarte bucuros, chiar dacă e o mare provocare, eu pornind la baletul clasic și dans contemporan, să trec la jazz este o chestie complet diferită.

Ioana Soreanu: E adevărat, dar te urmăream în timpul spectacolului și se simte foarte mult experiența pe care o ai și în baletul clasic și în dansul contemporan. Ești nu numai un coregraf foarte talentat, ești și un dansator foarte talentat.

Juan Cruz Luque: Mulțumesc! Oricum, am mult de învățat și îmi place să învăț zilnic. În viețile noastre, ale artiștilor, mai ales ale dansatorilor și performerilor, cred că în fiecare zi trebuie să mergem un pic mai departe cu ce învățam, felul în care ne antrenăm, felul în care ne păstram corpul. Lucrarea pe care am prezentat-o astăzi este inspirată după Paul Neagu, după sculpturile lui Pol Neagu. El avea niște idei de avangardă asupra a ceea ce înseamnă experiența și condiția umană în lume, ce înseamnă identitatea de gen, ce înseamnă conexiunea cu Divinul. Avea și niște idee teologice foarte interesante și asta m-a pasionat foarte mult.

După acest preludiu, așteptăm cu nerăbdare, în luna iunie, Festivalul „Dans, Artă, Multidisciplinaritate” – D.A.M., pentru a vedea spectacolele promise, dar și alte producții care vor încânta publicul, cu siguranță.