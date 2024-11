(AUDIO/FOTO/VIDEO) Iași: Dansul contemporan, la rampă!

Publicat de isoreanu, 4 octombrie 2022, 16:05

Săptămâna Dansului Contemporan este în desfășurare la Iași. Până duminică, sunt organizate spectacole, ateliere, lansări de carte. Deschiderea a avut loc ieri, cu un performance susținut la Palatul Branstein.

Ioana Soreanu a participat și ne introduce în atmosfera manifestărilor:

Festivalul de Dans, Artă, Multidisciplinaritate – DAM – al Universității Naționale de Artă “George Enescu” din Iași s-a deschis, aseară.

Evenimentul a fost la înălțime. A fost găzuit de sala de la Cupolă a Palatului Braunstein, frumos renovată, și a tăiat răsuflarea publicului.

Pe ritmurile instrumentelor de percuție, muzica și dansul ne-au purtat într-o călătorie prin lume. Performerii au impresionat prin imaginație și expresivitate corporală. Interacțiunea a fost permanentă între performeri, între aceștia și muzicieni.

Publicul s-a aflat în spațiul de desfășurare a spectacolului preluând ritmul muzicii și pulsul dansatorilor. Emoția a atins, astfel, cote maxime.

Finalul, pe ritmuri latino, a fost exuberant. Publicul a participat dansând sau bătând din palme în ritmurile dictate de muzicienii percuționiști.

Coordonatoarea DAM, coregrafa Lorette Enache, conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă “George Enescu”, cea care a coordonat și spectacolul de aseară, a vorbit despre complexitatea acestui performance:

Tinerii coregrafi au venit cu propunerile lor pentru temele de mișcare. Există în interiorul acestor improvizații teme fixe, interacțiuni și contacte bine stabilite între ei. Toată această haină a improvizației are, de fapt, teme foarte bine stabilite. Am gândit cinci structuri diferite din punct de vedere muzical și noi, din punct de vedere coregrafic, am gândit cinci zone de mișcare în care am putut improviza, în care am avut pe marginea acestei improvizații, o structură coregrafică, fie minimalistă, fie de contact, fie de exploatare a spațiului, fie de dialog cu ritmul muzical, fie contrazicând ritmul muzical. Deci, această improvizație, de fapt, în spate, are teme fixe, cinci structuri muzicale, zone muzicale, zona afro, zona tribală, zona de meditație, zona latino, zona în care fiecare instrument a venit cu câte o propunere conform stilului. Și, dacă ați observat, această improvizație a avut în interiorul ei elemente care s-au născut pe loc, la nivel de interacțiune performer – obiect sonor, pentru că ei au avut și obiecte sonore, cu precădere din alamă și din lemn și au interacționat cu muzicienii.

Dacă dansul s-a bazat pe cele 5 structuri și pe multă imaginație, muzica a avut o structură mult mai clară, creația prof. univ. dr. Constantin Stavrat și a doctorandul Iulian Fodor:

Constantin Stavrat: Să zicem, trei sferturi din ce am făcut noi în seara aceasta este o improvizație, dar am avut un schelet bine stabilit, de către mine și colegul meu Iulian Fodor. Pornind de la acest schelet am făcut improvizații și am comunicat bine cu dansatorii, am și făcut un pic de sport, să zic așa (râde).

Reporter: Nu sunteți la prima colaborare cu cei de la coregrafie?

Iulian Fodor: Așa este. Eu și Constantin Stravat am mai lucrat în alte proiecte, dar și independent am mai avut parte de alte colaborări cu clasa de coregrafie a doamnei Lorette.

Reporter: Și cum este?

Iulian Fodor: Este bine, fiindcă ieșim din zona de confort. Tot timpul, la muzică, avem ceva structurat, partituri, stăm locului, dar aici suntem mai liberi să ne dăm frâu imaginației și să improvizăm.

Reporter: Ați avut mai multe instrumente.

Constantin Stavrat: Am încercat să facem o expediție în jurul lumii, că am început cu ritmuri tribale, cu jembe, tobă șamanică, cajon, care deși nu-i tribal, s-a integrat foarte bine în zona aceasta. După care am trecut la zona Orientului Mijlociu cu darbuka, unde am avut un duet, zic eu interesant, de darbuka. Am ajuns într-o zonă a Asiei îndepărtate, spre Japonia, Thailanda, Tibet, cu gonguri tibetane, balineze, cu sunete ancestrale de meditație, după care am trecut iarăși în în partea africană, am terminat cu latino.

DAM are scopul de a promova tinerii coregrafi, absolvenți ai Universității Naționale de Artă “George Enescu” din Iași. Cu atât mai mult cu cât la Iași, a exsitat, la un moment dat, singurul festival de dans contemporan din țară, EURODANS, a spus conf. univ. dr. Lorette Enache:

Tânăra generație are un cuvânt de spus. În Iași, dansul contemporan, la un moment dat, a avut ca promotor, un domn pe care mulți dintre noi nu l-au uitat. Numele dumnealui este Dan Brezuleanu și dumnealui a înființat festivalul unic pe atunci în România, EURODANS, în care se promova dansul modern, dansul contemporan. Cumva, avem datoria și misiunea de a continua în Iași drumul pe care dumnealui l-a deschis dansului contemporan.

Creativitatea și energia artiștilor dansatori și coregrafi par fără limită. Cu fiecare spectacol văzut, apetitul pentru dans contemporan crește.

Din fericire, DAM Iași oferă până pe 9 octombrie foarte multe astfel de evenimente.

Diseară, de la ora 18,00, Sala Uzina cu Teatru a Teatrului Național “Vasile Alecsandri” va găzdui spectacolul “Anna Karenina”, semnat de coregrafa Maria Cotorobai. De la ora 21,30, la Acaju, urmează reprezentația “Psyche”, al coregrafei Georgiana Dimitrescu.

Mâine seară, de la ora 19,00, trupa Universității Națională de Artă Teatrală și Conematografică “I. L. Caragiale” din București prezintă spectacolul “Iubește-mă 5 minute”. Coregrafia, Teodora Tudose.

(Radio Iași/Ioana Soreanu)