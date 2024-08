(AUDIO/FOTO) George Pleșu: …lucrările selectate arată o maturitate și o abordare foarte proaspătă

Vă invităm la expoziție. O parte dintre absolvenții de arte plastice de la Universitatea de Arte “George Enescu” sunt prezenți, și anul acesta, la Galeria Borderline Art Space.

O invitație formulată de Ioana Soreanu.

Dacă am început săptămâna atât de frumos, la expoziția foto-video de la Galeria Victoria din Iași, vă propun să o încheiem, la fel de frumos, la Galeria Borderline Art Space. Aici, s-a deschis, joi seara, expoziția absolvenților de la Universitatea de Arte “George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, secțiile Pictură, Artă Murală și Ceramică și Grafică.

Această prezentare necesită JavaScript.

Evenimentul „Graduation Highlights 2022” a ajuns la a șaptea ediție. De șapte ani, Borderline Art Space ia foarte în serios misiunea de a promova absolvenții Universității de Arte. Demersul este cu atât mai important cu cât Universitatea , dar și noi, ca societate, trebuie să ne preocupăm de destinele acestor artiști, ca ei să continue să creeze și după absolvire. Din păcate, spune George Pleșu, directorul Galeriei, nu mulți dintre ei reușesc să facă acest lucru:

George Pleșu: Mi-e foarte greu să vorbesc așa la modul general, însă, așa cum cei care au venit și vor veni să vadă expoziția care e deschisă până pe 25 august au ocazia să vadă, lucrările selectate arată o maturitate și o abordare foarte proaspătă și sunt încântat de ce am putut selecta și anul acesta. E deja a șaptea ediție când facem această selecție a celor mai bune lucrări și, în general, văd că sunt cam două zone în care se duc absolvenții, ori spre o descriere sau niște comentarii asupra realității, adică undeva în exterior, ori o parte din ei privesc în interior și își explorează subconștientul, visele, anumite trăiri și au niște lucrări mai interiorizate care ar putea f i realizate orice s-ar întâmpla cu lumea din jur. Să nu uităm că ciclul acesta de absolvenți din ultimii 3 ani de licență sau 2 ani de master au trecut printr-o perioadă extrem de solicitantă și provocatoare, și cu învățământ online, și cu pandemia, războiul din Ucraina, criza economică care se prefigurează. În mod cert, e clar că ei vor fi marcați de ceea ce s-a întâmplat. Și da, poate o parte din aceste evenimente transpar și în lucrări, dar important e ca lucrările să fie interesante și să rămână valoroase, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Și din punctul ăsta de vedere, cred că e o promoție bună.

Ioana Soreanu: Universitatea de Arde din Iași este într-o ascensiune… Mi se pare că ies tot mai multe generații de absolvenți foarte buni la toate secțiile, dar, vorbim acum de artele vizuale, de artele plastice.

George Pleșu: Într-adevăr, se observă un efort mai susținut de promovare. Cred că, poate, și noi am contribuit cu această expoziție pe care am scos-o în afara galeriei școlii, pentru că acum câțiva ani, lucrările erau expuse pentru câteva ore la probele de licență și de master și apoi, erau strânse și absolvenții plecau cu ele acasă. Acum, din ce în ce mai mult, aproape toate secțiile am observat că fac expoziții colective în diverse spații din oraș, ceea ce este foarte bine, pentru că asigură vizibilitate pentru absolvenți și în același timp, din ce în ce mai mulți oameni aud de Universitatea de Artă. Problema nu e cu numărul de absolvenți sau cu talentul lor, ci cu ceea ce se întâmplă după, pentru că eu ziceam în anii trecuți că undeva peste 80 dar, cred că undeva peste 90% dintre absolvenți nu mai continuă să mai facă artă. Adică, e foarte rar când unul chiar dintre cei talentați, după ani, rămâne în acest domeniu,. Majoritatea își caută job-uri stabile, în alte zone și foarte puțin, ca hobby doar, mai lucrează. Ceea ce este foarte trist și e o întrebare pe care trebuie să ne-o punem atât noi ca societate, dar și Universitatea de Arte, pentru că ea e cea care are cel mai important impact asupra dezvoltării acestor tineri. Și da, asta e, e o problemă, faptul că cei care ar avea posibilitatea să ajungă niște artiști de succes, foarte puțin continuă.