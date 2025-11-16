Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi

O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi

O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 11:00

O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind declarat decesul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

În locuinţă a fost găsit şi un bărbat care prezenta urme de violenţă.

‘La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galaţi. (…) În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia’, a transmis IPJ Galaţi.

Conform sursei citate, în imobil se afla şi un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violenţă. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

‘Cercetările în cauză au fost preluate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul’, a mai anunţat IPJ Galaţi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti
Fără categorie luni, 10 noiembrie 2025, 15:25

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti. Va fi prima vizită externă pe care şeful...

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti
Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur
Fără categorie luni, 10 noiembrie 2025, 14:40

Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur

Ministerul Finanţelor a lansat azi o nouă ediţie Tezaur, emisiune de titluri de stat cu maturităţi la 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale...

Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur
Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!
Fără categorie joi, 6 noiembrie 2025, 13:31

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!

Ateneul Național din Iași organizează în weekend-ul 7-9 noiembrie 2025, Vinerea Culturală, o campanie menită să aducă mai aproape publicul de...

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!
Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate
Fără categorie vineri, 24 octombrie 2025, 18:39

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate, după ce...

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate
Fără categorie vineri, 24 octombrie 2025, 15:25

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei

Cele patru şcoli speciale din subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ vor fi modernizate în cadrul unui proiect în valoare de peste 4,6...

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei
Fără categorie luni, 20 octombrie 2025, 19:11

Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc

O persoană din Piatra-Neamţ a sesizat pompierii prin e-mail că miroase a gaz metan în blocul în care locuieşte, deşi în mod normal trebuia...

Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc
Fără categorie luni, 20 octombrie 2025, 16:04

(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor

Învățătorii sunt obligați, din acest an școlar,  să organizeze două ore săptămânale de învățare remedială pentru elevii cu...

(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor
Fără categorie vineri, 17 octombrie 2025, 16:23

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie

Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă şedinţă săptămâna...

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie