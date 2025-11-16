O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 11:00

În locuinţă a fost găsit şi un bărbat care prezenta urme de violenţă.

În locuinţă a fost găsit şi un bărbat care prezenta urme de violenţă.

‘La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galaţi. (…) În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia’, a transmis IPJ Galaţi.

Conform sursei citate, în imobil se afla şi un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violenţă. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

‘Cercetările în cauză au fost preluate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul’, a mai anunţat IPJ Galaţi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)