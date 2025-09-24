Nocturna Bibliotecilor 2025 – Destine și personaje celebre din literatură: lecția prieteniei și a solidarității

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 17:02

Nocturna Bibliotecilor, ediția a XVI-a, 2025 – Destine și personaje celebre din literatură – lecția prieteniei și a solidarității.

 

Evenimentul cultural anual Nocturna Bibliotecilor 2025, inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), revine în acest weekend (26/27 septembrie 2025), reunind biblioteci publice din România și Republica Moldova într-o celebrare comună a lecturii, prieteniei și incluziunii.

Sub tema „Destine și personaje celebre din literatură – lecția prieteniei și a solidarității”, ediția din acest an invită cititorii de toate vârstele să redescopere poveștile care ne unesc și să experimenteze momente de apropiere prin: lecturi dedicate prieteniei, diversității și solidarității, inspirate din marile opere literare; activități intergeneraționale, în care părinți, bunici și nepoți citesc și petrec timp de calitate împreună; „Recomandarea mea de lectură”, un schimb de sugestii literare menit să creeze punți între generații și comunități.

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași organizează o serie de activități în cadrul acestui eveniment anual de tradiție, după cum urmează:

Vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 13.00, la Sala de lectură de la sediul central al bibliotecii (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10, Galeriile Comerciale, mezanin), prof. dr. Laura Mihaela Pascariu de la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, va susține prelegerea „De la Hobbit la Micul Prinț: Cum dăm voce personajelor cu ajutorul IA”. Evenimentul este deschis tuturor iubitorilor de lectură.

 

Luni, 29 septembrie 2025, de la ora 11.00, la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” din Iași, vom descoperi sensul prieteniei, diversității și solidarității prin personajele Lizuca și Patrocle, alături de elevii coordonați de prof. Coca Marilena Vasiliu, prof. Theodor Sîrbulețu, prof. Mihaela Rodica Mușat, prof. Elena Cristina Vasilache, prof. Laura Lificiu. Actvitatea este pregătită de prof. univ. dr. Anca Ciobotaru, lector univ. dr. Carmen Antochi, masteranzi  de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași  și voluntari de la Asociația „ArtCivica” Iași.

 

Marți, 30 septembrie 2025, de la ora 09.00, la Filiala „Ion Creangă” a bibliotecii (Bd. Socola nr. 34), alături de elevi de la Școala Gimnazială „Otilia Cazmir” din Iași, coordonați de prof. înv. primar Doina Scutaru, bibliotecari, părinți și bunici, vom descoperi lecția prieteniei și solidarității în Dumbrava minunată de Mihail Sadoveanu. Vom avea la dispoziție atât cartea, cât și ecranizarea cu același titlu.

Participarea la evenimentul cultural Nocturna Bibliotecilor 2025, organizat de ANBPR, este o celebrare comună a cărții, camaraderiei și incluziunii, prin desfășurarea de activități reale, care să sublinieze solidaritatea prin cultură.

Vă așteptăm să ne fiți alături!

