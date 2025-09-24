(AUDIO) Autobuzul ecologic pe hidrogen, prezentat la Iași

Un autobuz cu propulsie pe bază de hidrogen şi baterii litiu-ion, a fost prezentat, astăzi, la Iaşi.

Mijlocul de transport are o capacitate de până la 128 de de locuri și o autonomie în trafic de 600 de kilometri.

Directorul Companiei de Transport Public din Iași, Cristian Stoica a declarat că această ultimă tehnologie este mai scumpă decât precedentele, iar pentru a fi implementă ar trebuie identificate noi surse de funanțare.

Cristian Stoica: În condițiile în care se vor realiza toate aceste măsuri, în sensul producerii hidrogenului ecologic, în sensul existenței unor surse de finanțare pentru a atinge neutralitatea climatică în municipiul Iași, există posibilitatea ca această tehnologie să circule pe traseele de transport public. Important este că suntem conectați la ultimele tehnologii și având o bază de cunoștințe, putem alege mult mai eficient.

Edilul Mihai Chirica a arătat că față de autobuzele electrice, aceste mijloace de transport necesită o încărcare mai rară a bateriilor, iar bila de hidrogen le oferă o autonomie sporită.

Mihai Chirica: Suntem din nou la o schimbare de generație de tehnologii, de la autobuzul electric la autobuzul electric cu bilă de hidrogen care, sigur, va avea mare avantaj că îi crește foarte mult autonomia, nu ești dependent 100% de o rețea electrică, ai capacitatea să ajungi și în zone îndepărtate, mai ales pe transportul metropolitan și e în condiții de siguranță construit, sigur, are și costuri mai mari, pentru că are ceva suplimentar față de un autobuz electric.

Autobuzul nu va intra în componența parcului auto al CTP Iași, el a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat de compania care produce aceste vehicule. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)