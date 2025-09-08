Viața romilor din Fâstâci, Vaslui, prin vocea învățătorului Dumitru Trufia – temă a emisiunii de luni, 8 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 08:35

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Rromilor, revenim acasă la romii din comuna Cozmești, Județul Vaslui. În satul Fâstâci, sat component al comunei, alături de majoritari conviețuiește o importantă comunitatea de romi.

Emisiunea de astăzi o ilustrăm prin câteva melodii specifice zonei în care facem popas, momente muzicale pe care ni le interpretează Fanfara Stemnicul Junior, grup coordonat de către Maricel Raicu.

Concret, astăzi invităm la dialog pe domnul Dumitru Trufia, profesor pentru învățământ primar, profesor de limba romani, consilier pentru problemele romilor în comunitate.

Domnul învățător, în ediția de astăzi a emisiunii noastre ne vorbește despre obiectul de limba romani, materie prin intermediul căreia își dorește ca elevii din comunitate să învețe și să păstreze din mărcile identitare ale înaintașilor.

De la interlocutorul nostru mai aflăm amănunte și despre fanfara din localitate (n.n. Stemnicul Junior); numărul și ocupațiile romilor din comunitate, alte teme ale dialogului.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că – pentru a asculta interviul integral cu domnul învățător Dumitru Trufia-, nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de luni, 8 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Viața Romilor.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Cultura Vaslui (FACEBOOK)