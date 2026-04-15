Tinerii urcă pe scenă la festivalul „Play on Hills”, organizat la Moinești. Alexandru Floroiu în direct la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 06:38 / actualizat: 15 aprilie 2026, 7:59





Asociația Breasla Actorilor organizează în perioada 16 – 19 aprilie 2026, la Moinești, festivalul „Play on Hills – Spotlight on Youth | În Stare de Bine”, un eveniment dedicat tinerilor și comunității, care reunește spectacole de teatru, proiecții de scurtmetraje, intervenții artistice stradale, ateliere și întâlniri cu profesioniști din industria creativă.

Programul festivalului include spectacole dramatice și performance-uri stradale, scurtmetraje realizate de adolescenți din întreaga țară, paneluri tematice, expoziții și concerte în aer liber. De asemenea, ediția din acest an se remarcă prin participarea unor trupe de teatru invitate din mai multe orașe, care completează programul alături de artiștii locali, contribuind la diversitatea și valoarea artistică a evenimentului.

Alexandru Floroiu, organizator, cu detalii în matinalul de la Radio Iași cu George Marici:

Toate evenimentele sunt cu acces gratuit și se vor desfășura la Centrul Cultural „Lira” Moinești, Parcul Tei, Parcul Orizont și Muzeul Municipal Moinești. În caz de condiții meteo nefavorabile, activitățile în aer liber din 17 aprilie vor fi mutate la Select Shopping Center.

Festivalul este rezultatul proiectului „Academia de Teatru și Film, spațiu sigur pentru adolescenți v.2″, derulat de Asociația Breasla Actorilor, finanțat prin programul În Stare de Bine, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Puteți consulta aici programul integral:

https://www.facebook.com/events/1608362750439643

Joi, 16 aprilie 2026 – ZIUA 1

Evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural Lira – Moinești

14:30 – 15:15: Conferință presă – Festivalul PlaY oN HilLs Moinești

(Academia de Teatru și Film, spațiu sigur pentru adolescenți)

15:15 – 15:40: Proiecție documentare video și testimoniale participanți

15:40 – 16:30: Proiecție scurtmetraje „Spații sigure pentru adolescenți”

Indescifrabil (regia Sara Cioarec)

Vocea din umbră (regia Ecaterina Șova)

Institutul nr. 7 (regia Alexandru Hagimă)

+ alte scurtmetraje realizate de adolescenții din țară

16:30 – 19:30: Expoziție „Generația care simte totul”, realizată de Gelu Scurtu

16:30 – 18:00: Generații Creative – Panel de familie despre industria creativă

Cu: Oana Rusu și Cătălin Frăsinescu, alături de copiii lor, Maria și Ilie

18:30 – 19:30: NOEL, băiatul cu aripi de hârtie…, de Alexandru Hagimă

Adaptare scenică și regia Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești

Vineri, 17 aprilie 2026 – ZIUA 2

14:30 – 18:30: Orașul Viu – „Lumea-ntreagă e o scenă…” Artiștii stradali transformă Moineștiul într-un spectacol viu – Parcul Tei Moinești

15:00 – 15:30: RESPIRĂ, spectacol despre povara invizibilă a așteptărilor sociale

Scenariul și regia: Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești

15:30 – 16:30: ROMÂNIA ÎN PORTRETE VII, după o idee de Mihai Mălaimare

Scenariul și regia: Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești

16:30 – 19:30: DĂ-I PLAY! – ADOLESCENȚA ÎNAINTE DE ’89 (MuzeoȘcoală)

Program de expoziție educativă interactivă marca „Suntem România!”

Locație: Muzeul Municipal Moinești

Nota bene: Dacă nu vor fi favorabile condițiile meteo pentru activitățile în aer liber desfășurate în data de 17 aprilie 2026, acestea se vor muta în Select Shopping Center.

Sambata, 18 aprilie 2026 – ZIUA 3

Evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural Lira – Moinești

10:30 – 11:00: O redacție furtunoasă

Trupa Clubul de la ora 14:00 – Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești

Profesori coordonatori: Mihaela Bereș, Vacaru Ioana

11:45 – 12:30: Cine mi-a furat replica? (creația trupei).

Trupa Thalia – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești

Regie Alexandru Saic | Profesor coordonator: Veronica Boroș – Maximiliana

12:45 – 14:00: Self-Leadership și comunicare interpersonală.

Coach și mentor program: Anca Balaban (AICR)

14:15 – 15:30: Sănătatea emoțională a adolescenților

O conversație sinceră între părinți, copii, artiști și specialiști

Moderator: Anca Balaban

Cu: Oana Rusu și Cătălin Frăsinescu, alături de copiii lor, Maria și Ilie, Massimiliano Nugnes (actor și trainer) și Ramona Moței (consilier psihopedagog)

15:40 – 16:30: „Respir. Simt. Scriu. Sunt”, recital de poezie Mihaela Dragne

Amatoare de teatru și poezie, Plutonier principal MAPN

17:00 – 18:30: „Emoțiile Mariei”, o poveste despre vindecare emoțională

Scenariul și regia Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești

18:30 – 19:00: STAȚIA 7, selecție de momente dramatice

Trupa DramaTricks – Asociația „Artă, Natură și Cultură” Buhuși

Profesor coordonator și regie: Ștefan Zaharia

Duminica, 19 aprilie 2026 – ZIUA 4

Evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural Lira și în Parcul Orizont

10:30 – 11:00: DECONECTAT, de Andrei Emil Gabor

Trupa „Vreau să fiu artist” – Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu

Profesori coordonatori: Anca Pascu, Georgiana Vrațiu, Evelyn Marcu, Vlad Bînzoiu

11:30 – 12:30: WANDA, de Mihaela Michailov și Radu Apostu.

Regia: Cătălin Sfîrloagă | Trupa de Teatru a Asociației „Protha” Panciu

12:30 – 13:30: Proiecție scurtmetraje „Generația care simte totul”

Adolescență furată (regia Ecaterina Panțîru)

TIPS (regia Alice Ailincăi)

Martor Tăcut (regia Bianca Adam)

+ alte scurtmetraje realizate de adolescenții din țară

13:30 – 14:30: PREMIERE SPECTACOLE ȘI SCURTMETRAJE FESTIVAL

14:30 – 19:00: Expoziție „Generația care simte totul”, realizată de Gelu Scurtu

15:00 – 16:00: EMOȚIA ÎN MIȘCARE

Atelier de expresie corporală și mișcare scenică cu Massimiliano Nugnes – Parcul Orizont (Osoiu)

18:00 – 19:00: ANIMAȚIE STRADALĂ

18:00 – 19:00: TEEN MUSIC STARS – Concert cu tinere talente locale – Parcul Orizont (Osoiu)

19:00 – 23:00: BAIRAM ÎN SUFRAGERIE, DJ TOMA LUCIAN – Parcul Orizont (Osoiu)

Pentru mai multe detalii și actualizări, urmăriți-ne pe pagina noastră de Facebook și Instagram sau pe site www.breaslaactorilor.ro.

Haideți să celebrăm împreună vocea tinerilor din Moinești și Comănești!

PARTENERI:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești

Asociația „Suntem România”

Centrul Cultural „Lira” Moinești

Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești

Colegiul Tehnic „Grigore Cobalcescu” Moinești

Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești

Școala Gimnazială „Tristan Tzara” Moinești

Școala Gimnazială „Alexandru Sever” Moinești

Școala Gimnazială „Dimitrie Ghika” Comăneşti

Școala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comăneşti

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti

La Trattoria PETRA’S

Bunătăți de la Cătălin

Diasport Moinești – Bazin de Înot Semiolimpic

BREASLA ACTORILOR

https://www.facebook.com/breaslaactorilor

https://www.instagram.com/breasla.actorilor/

https://www.youtube.com/c/BreaslaActorilor/

www.breaslaactorilor.ro