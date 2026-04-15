Tinerii urcă pe scenă la festivalul „Play on Hills”, organizat la Moinești. Alexandru Floroiu în direct la Radio Iași
Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 06:38 / actualizat: 15 aprilie 2026, 7:59
Asociația Breasla Actorilor organizează în perioada 16 – 19 aprilie 2026, la Moinești, festivalul „Play on Hills – Spotlight on Youth | În Stare de Bine”, un eveniment dedicat tinerilor și comunității, care reunește spectacole de teatru, proiecții de scurtmetraje, intervenții artistice stradale, ateliere și întâlniri cu profesioniști din industria creativă.
Programul festivalului include spectacole dramatice și performance-uri stradale, scurtmetraje realizate de adolescenți din întreaga țară, paneluri tematice, expoziții și concerte în aer liber. De asemenea, ediția din acest an se remarcă prin participarea unor trupe de teatru invitate din mai multe orașe, care completează programul alături de artiștii locali, contribuind la diversitatea și valoarea artistică a evenimentului.
Alexandru Floroiu, organizator, cu detalii în matinalul de la Radio Iași cu George Marici:
Toate evenimentele sunt cu acces gratuit și se vor desfășura la Centrul Cultural „Lira” Moinești, Parcul Tei, Parcul Orizont și Muzeul Municipal Moinești. În caz de condiții meteo nefavorabile, activitățile în aer liber din 17 aprilie vor fi mutate la Select Shopping Center.
Festivalul este rezultatul proiectului „Academia de Teatru și Film, spațiu sigur pentru adolescenți v.2″, derulat de Asociația Breasla Actorilor, finanțat prin programul În Stare de Bine, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
Puteți consulta aici programul integral:
Joi, 16 aprilie 2026 – ZIUA 1
Evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural Lira – Moinești
- 14:30 – 15:15: Conferință presă – Festivalul PlaY oN HilLs Moinești
(Academia de Teatru și Film, spațiu sigur pentru adolescenți)
- 15:15 – 15:40: Proiecție documentare video și testimoniale participanți
- 15:40 – 16:30: Proiecție scurtmetraje „Spații sigure pentru adolescenți”
Indescifrabil (regia Sara Cioarec)
Vocea din umbră (regia Ecaterina Șova)
Institutul nr. 7 (regia Alexandru Hagimă)
+ alte scurtmetraje realizate de adolescenții din țară
- 16:30 – 19:30: Expoziție „Generația care simte totul”, realizată de Gelu Scurtu
- 16:30 – 18:00: Generații Creative – Panel de familie despre industria creativă
Cu: Oana Rusu și Cătălin Frăsinescu, alături de copiii lor, Maria și Ilie
- 18:30 – 19:30: NOEL, băiatul cu aripi de hârtie…, de Alexandru Hagimă
Adaptare scenică și regia Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești
Vineri, 17 aprilie 2026 – ZIUA 2
- 14:30 – 18:30: Orașul Viu – „Lumea-ntreagă e o scenă…” Artiștii stradali transformă Moineștiul într-un spectacol viu – Parcul Tei Moinești
- 15:00 – 15:30: RESPIRĂ, spectacol despre povara invizibilă a așteptărilor sociale
Scenariul și regia: Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești
- 15:30 – 16:30: ROMÂNIA ÎN PORTRETE VII, după o idee de Mihai Mălaimare
Scenariul și regia: Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești
- 16:30 – 19:30: DĂ-I PLAY! – ADOLESCENȚA ÎNAINTE DE ’89 (MuzeoȘcoală)
- Program de expoziție educativă interactivă marca „Suntem România!”
Locație: Muzeul Municipal Moinești
Nota bene: Dacă nu vor fi favorabile condițiile meteo pentru activitățile în aer liber desfășurate în data de 17 aprilie 2026, acestea se vor muta în Select Shopping Center.
Sambata, 18 aprilie 2026 – ZIUA 3
Evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural Lira – Moinești
- 10:30 – 11:00: O redacție furtunoasă
Trupa Clubul de la ora 14:00 – Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
Profesori coordonatori: Mihaela Bereș, Vacaru Ioana
- 11:45 – 12:30: Cine mi-a furat replica? (creația trupei).
Trupa Thalia – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești
Regie Alexandru Saic | Profesor coordonator: Veronica Boroș – Maximiliana
- 12:45 – 14:00: Self-Leadership și comunicare interpersonală.
Coach și mentor program: Anca Balaban (AICR)
- 14:15 – 15:30: Sănătatea emoțională a adolescenților
O conversație sinceră între părinți, copii, artiști și specialiști
Moderator: Anca Balaban
Cu: Oana Rusu și Cătălin Frăsinescu, alături de copiii lor, Maria și Ilie, Massimiliano Nugnes (actor și trainer) și Ramona Moței (consilier psihopedagog)
- 15:40 – 16:30: „Respir. Simt. Scriu. Sunt”, recital de poezie Mihaela Dragne
Amatoare de teatru și poezie, Plutonier principal MAPN
- 17:00 – 18:30: „Emoțiile Mariei”, o poveste despre vindecare emoțională
Scenariul și regia Alexandru Floroiu | Breasla Actorilor Moinești
- 18:30 – 19:00: STAȚIA 7, selecție de momente dramatice
Trupa DramaTricks – Asociația „Artă, Natură și Cultură” Buhuși
Profesor coordonator și regie: Ștefan Zaharia
Duminica, 19 aprilie 2026 – ZIUA 4
Evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural Lira și în Parcul Orizont
- 10:30 – 11:00: DECONECTAT, de Andrei Emil Gabor
Trupa „Vreau să fiu artist” – Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu
Profesori coordonatori: Anca Pascu, Georgiana Vrațiu, Evelyn Marcu, Vlad Bînzoiu
- 11:30 – 12:30: WANDA, de Mihaela Michailov și Radu Apostu.
Regia: Cătălin Sfîrloagă | Trupa de Teatru a Asociației „Protha” Panciu
- 12:30 – 13:30: Proiecție scurtmetraje „Generația care simte totul”
Adolescență furată (regia Ecaterina Panțîru)
TIPS (regia Alice Ailincăi)
Martor Tăcut (regia Bianca Adam)
+ alte scurtmetraje realizate de adolescenții din țară
- 13:30 – 14:30: PREMIERE SPECTACOLE ȘI SCURTMETRAJE FESTIVAL
- 14:30 – 19:00: Expoziție „Generația care simte totul”, realizată de Gelu Scurtu
- 15:00 – 16:00: EMOȚIA ÎN MIȘCARE
Atelier de expresie corporală și mișcare scenică cu Massimiliano Nugnes – Parcul Orizont (Osoiu)
- 18:00 – 19:00: ANIMAȚIE STRADALĂ
- 18:00 – 19:00: TEEN MUSIC STARS – Concert cu tinere talente locale – Parcul Orizont (Osoiu)
- 19:00 – 23:00: BAIRAM ÎN SUFRAGERIE, DJ TOMA LUCIAN – Parcul Orizont (Osoiu)
Pentru mai multe detalii și actualizări, urmăriți-ne pe pagina noastră de Facebook și Instagram sau pe site www.breaslaactorilor.ro.
Haideți să celebrăm împreună vocea tinerilor din Moinești și Comănești!
PARTENERI:
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești
Asociația „Suntem România”
Centrul Cultural „Lira” Moinești
Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești
Colegiul Tehnic „Grigore Cobalcescu” Moinești
Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești
Școala Gimnazială „Tristan Tzara” Moinești
Școala Gimnazială „Alexandru Sever” Moinești
Școala Gimnazială „Dimitrie Ghika” Comăneşti
Școala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comăneşti
Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti
La Trattoria PETRA’S
Bunătăți de la Cătălin
Diasport Moinești – Bazin de Înot Semiolimpic
BREASLA ACTORILOR
