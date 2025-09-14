Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Romii – trecut și prezent – prin vocea sociologului francez Olivier Peyroux – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 15 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Romii – trecut și prezent – prin vocea sociologului francez Olivier Peyroux – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 15 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 09:38

Într-o ediție trecută a emisiunii Viața Romilor, am difuzat un interviu cu sociologul francez Olivier Peyroux, dialog în conținutul căruia am vorbit despre cartea Lumile Romilor, volum lansat, nu demult, la Iași, în incinta Librăriei Cărturești, Palas Mall.

În ediția de astăzi, de la prezentarea cărții Lumile Romilor, difuzăm câteva înregistrări din discursul autorului, cuvântare care surprinde teme din experența sa de teren atât de comunitățile de romi din unele țări ale Europei, cât și din anumite comunități de romi din România.

Până asculta o secvență din discursul lui Olivier Peyroux, autor al cărții Lumile Romilor, vă invităm să-l urmărți pe Vincent Henry, director al Institutului Francez al României la Iași, cel care ne oferă o scurtă biografie a autorului cărții, dar ne amintește și câteva teme surprinse în volumul care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Concret, în volumul lui Olivier Peyroux, demontarea prejudecătilor trece prin întrebări precum: Cine sunt romii? De ce au mai multe denumiri? Din ce țări provin? Sunt nomazi? Ce meserii au? Ce semnificație are portul lor tradițional? De ce par diferiți de noi? Olivier Peyroux este sociolog și a lucrat mai mult de un deceniu în România, mai apoi în Franța, cu victime ale discriminării. În anul 2013, pentru una dintre cărțile sale, a primit Premiul Cantas din partea Institutului Francez, informații pe care le găsim atât despre autor, cât și despre carte sa pe site-ul curteaveche.ro

În cele ce urmează, de la Olivier Peyroux aflăm câteva amănunte despre experiența de pe teren din comunitățile de etnici romi atât din România, cât și din alte țări ale Europei.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de luni, 15 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Viața Romilor.

Ne auzim online – AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Cărturești Iași (Facebook)

