Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Puls Juridic: Cele mai importante modificări legislative la cumpărarea unei locuințe

Puls Juridic: Cele mai importante modificări legislative la cumpărarea unei locuințe

Puls Juridic: Cele mai importante modificări legislative la cumpărarea unei locuințe

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 09:20

Dezvoltatorii imobiliari nu vor mai putea încasa în avans sume nelimitate de la cumpărători, potrivit unor modificări legislative.

Totodată, banii primiți de la cumpărători trebuie depuși într-un cont deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar și pot fi utilizați doar pentru construcția proiectului pentru care s-a plătit avansul.

Despre modificările legislative care reglementează protecția cumpărătorilor de locuințe discutăm în rubrica de astăzi cu Toni Baltag, avocat în Baroul Iași.

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri  de la 13.30,   http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.

Etichete:
Avertizări privind pericolele din preajma sărbătorilor de iarnă! Depresia! (Episodul II). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.
Emisiuni marți, 9 decembrie 2025, 12:45

Avertizări privind pericolele din preajma sărbătorilor de iarnă! Depresia! (Episodul II). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.

Statisticile arata o crestere reala a starilor de depresie si anxietate, a tentativelor de suicid si din nefericire a numarului de acte suicidale...

Avertizări privind pericolele din preajma sărbătorilor de iarnă! Depresia! (Episodul II). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.
Cezarina Caloian-”Puncte de vedere 2”, cu vernisaj pe 12.12.2025. Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.
Emisiuni marți, 9 decembrie 2025, 11:34

Cezarina Caloian-”Puncte de vedere 2”, cu vernisaj pe 12.12.2025. Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.

Organizator – Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescuˮ, în perioada 12 decembrie 2025 – 10 ianuarie 2026, în...

Cezarina Caloian-”Puncte de vedere 2”, cu vernisaj pe 12.12.2025. Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.
(audio) Cafeneaua noastră, de Leonard Relea, lansată la Iași
Emisiuni marți, 9 decembrie 2025, 10:50

(audio) Cafeneaua noastră, de Leonard Relea, lansată la Iași

La Iași, în ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, începând cu ora 11, în sala „B. P. Hasdeu” din incinta Bibliotecii Centrale Universitare...

(audio) Cafeneaua noastră, de Leonard Relea, lansată la Iași
Echipa Eco Negruzzi s-a auzit pe frecvențele Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 9 decembrie 2025, 09:58

Echipa Eco Negruzzi s-a auzit pe frecvențele Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Elevii de la Colegiul „Negruzzi” Iași își petrec pauzele în sera liceului. Echipa Eco Negruzzi s-a auzit pe frecvențele Radio...

Echipa Eco Negruzzi s-a auzit pe frecvențele Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 9 decembrie 2025, 09:27

#StareaEducației (INTERVIU) Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de tradiție, excelență și vocație în formarea dascălilor. Lăcrămioara Iordăchescu, directorul colegiului: „Este o instituție reper, cu cele mai multe clase de profil pedagogic din țară, căreia trebuie să-i redăm locul pe care îl merită.”

Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași, o instituție reper a învățământului românesc, împlinește anul acesta 170 de ani de...

#StareaEducației (INTERVIU) Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de tradiție, excelență și vocație în formarea dascălilor. Lăcrămioara Iordăchescu, directorul colegiului: „Este o instituție reper, cu cele mai multe clase de profil pedagogic din țară, căreia trebuie să-i redăm locul pe care îl merită.”
Emisiuni marți, 9 decembrie 2025, 07:59

Suceava: Energie și sinceritate la „Papiloma Student Party”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Papiloma Student Party, cea mai sinceră petrecere de la Suceava. Teatrul Studențesc Fabulinus Suceava ne invită în această seară la spectacol!...

Suceava: Energie și sinceritate la „Papiloma Student Party”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 8 decembrie 2025, 19:21

Complexitatea „Spațiului Celibidache”

La emisiunea „Oameni și idei”, marți, 9 decembrie, după știrile orei 14,00, vă invităm la o întâlnire cu istoricul și scriitorul...

Complexitatea „Spațiului Celibidache”
Emisiuni luni, 8 decembrie 2025, 11:44

8 decembrie – Ziua Constituției României! Istoricul Cătălin Turliuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 08.12.2025.

Constituția mai este numită și Legea fundamentală a țării. Sărbătorim Ziua Constituției începând din 1995. Actuala formă a Constituției...

8 decembrie – Ziua Constituției României! Istoricul Cătălin Turliuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 08.12.2025.