Puls Juridic: Cele mai importante modificări legislative la cumpărarea unei locuințe

Dezvoltatorii imobiliari nu vor mai putea încasa în avans sume nelimitate de la cumpărători, potrivit unor modificări legislative.

Totodată, banii primiți de la cumpărători trebuie depuși într-un cont deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar și pot fi utilizați doar pentru construcția proiectului pentru care s-a plătit avansul.

Despre modificările legislative care reglementează protecția cumpărătorilor de locuințe discutăm în rubrica de astăzi cu Toni Baltag, avocat în Baroul Iași.

