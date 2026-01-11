Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Piața muncii în 2026: realități și perspective

Piața muncii în 2026: realități și perspective

Piața muncii în 2026: realități și perspective

Publicat de andreeadaraban, 11 ianuarie 2026, 18:53

Piața muncii din România a intrat în 2026 sub semnul provocărilor, după ce doar anul trecut mii de angajați  au fost vizați de concedieri colective, în special din industria IT. În același timp, specialiștii avertizează că restructurările ar putea continua.

Cu toate acestea, piața muncii rămâne într-o dinamică permanentă, cu oportunități în domenii precum construcțiile, energia, serviciile, logistica și meseriile tehnice.

Analizăm  în emisiunea Dezbaterea Zilei de luni, 12 ianuarie, tendințele, riscurile și soluțiile pentru angajați și angajatori, într-o ediție dedicată evoluției pieței muncii.

Invitate: Gabriela Vasilache, director executiv al AJOFM Iași și Ana Călugăru, director de comunicare al companiei eJobs.

Emisiunea va putea fi urmărită și video live.

Realizator: Andreea Daraban

