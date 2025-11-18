Ascultă Radio România Iași Live
Omul care aduce vestea – începe Mișcarea pentru Lectură la Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 09:52

Omul care aduce vestea

Astăzi începe la Iași Mișcarea pentru Lectură. Corina Giurgia, coordonatorul evenimentului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Club de carte Mișcarea pentru lectură | prima ediție Cărturești Iași dă startul unui club de carte integrat în Mișcărea pentru lectură, un proiect care scoate cititul din zona solitară și îl transformă într-o experiență comunitară. Prima oprire: Cafeneaua NegruZi, locul unde vom amesteca poveștile cu aromele de cafea. 

Scriitor invitat: Dan Lungu 

Participă: Sânziana Băltățescu, Larisa Videnie, Erika Postolache 

Moderează: Corina Giurgia

Misiunea provocării?

#RomâniaCitită – de a citi măcar cinci minute pe zi și de a transforma lectura dintr-un obicei individual într-unul comunitar. Astfel, schimbăm și statisticile potrivit cărora timpul mediu zilnic dedicat lecturii pe suport tipărit în țara noastră este de sub cinci minute.

Suntem așteptați pe www.miscareapentrulectura.ro

Mișcarea pentru lectură este un proiect cultural co-finanțat de AFCN.

Ce mai spun organizatorii?

Lectura își poate face loc în micile momente ale zilei, în tren, în autobuz, în spațiile publice, în locurile de așteptare și de socializare. Asta își propune să le amintească oamenilor Mișcare pentru lectură, o inițiativă Cărturești prin care ne dorim să transformăm cititul dintr-un act solitar într-un fenomen comunitar.

Credem în puterea cărților de a crea comunități și în puterea comunităților de a face lumea un loc mai bun. Astfel, în perioada 16 – 23 noiembrie, creăm contextul ca oamenii să se adune în jurul cititului printr-o serie de evenimente, cluburi de carte și discuții în 14 orașe din România.

Emisiuni marți, 18 noiembrie 2025, 06:29

La Iași, nu demult, în incinta Librăriei „Orest Tafrali” (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Copr A, parter) au fost lansate volumele...

Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 13:55

Ministerul Educației a lansat Programul național pentru pilotarea sistemică a planurilor cadru în învățământul liceal, un demers amplu care...

Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 09:59

„De la sat”, platforma poveștilor din satele românești. Ionuț Teoderașcu, redactor „De la sat”, în matinal cu Adina...

Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 09:48

„Tu ce mănânci în postul Crăciunului?” Răspunsurile vin de la Camelia Ciocîrlan, nutriționist-dietetician, invitata Adinei Șuhan în...

Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 08:58

Reporterul Incubator, Eduard Iacob în direct la Radio Iași

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan....

Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 08:47

Astăzi, de la ora 17:0) la Palatul Braunstein are loc lansarea volumului „Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. Ghica...

Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 08:36

Evenimentul caritabil „Dar de Sfântul Nicolae”, un proiect prin care se strâng donații pentru a oferi, pe 6 decembrie 2025, cadouri unui...

Emisiuni vineri, 14 noiembrie 2025, 10:54

#StareaEducației (INTERVIU) Zile de sărbătoare la Colegiul ”Emil Racoviță” din Iași, între tradiție și provocările noilor schimbări din educație. Mihaela Gotcu, directorul instituției:”Introducerea noilor planuri-cadru va aduce modificări în organizarea catedrelor. Pregătim o strategie, analizând impactul pe următorii patru ani și modul în care poate fi structurată oferta educațională.”

Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași celebrează, în această săptămână, o nouă ediție a Zilelor Școlii, un eveniment cu...

