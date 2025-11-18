Omul care aduce vestea – începe Mișcarea pentru Lectură la Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 09:52

Omul care aduce vestea

Astăzi începe la Iași Mișcarea pentru Lectură. Corina Giurgia, coordonatorul evenimentului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Club de carte Mișcarea pentru lectură | prima ediție Cărturești Iași dă startul unui club de carte integrat în Mișcărea pentru lectură, un proiect care scoate cititul din zona solitară și îl transformă într-o experiență comunitară. Prima oprire: Cafeneaua NegruZi, locul unde vom amesteca poveștile cu aromele de cafea. Scriitor invitat: Dan Lungu Participă: Sânziana Băltățescu, Larisa Videnie, Erika Postolache Moderează: Corina Giurgia

Misiunea provocării?

#RomâniaCitită – de a citi măcar cinci minute pe zi și de a transforma lectura dintr-un obicei individual într-unul comunitar. Astfel, schimbăm și statisticile potrivit cărora timpul mediu zilnic dedicat lecturii pe suport tipărit în țara noastră este de sub cinci minute.

Suntem așteptați pe www.miscareapentrulectura.ro

Mișcarea pentru lectură este un proiect cultural co-finanțat de AFCN.

Ce mai spun organizatorii?

Lectura își poate face loc în micile momente ale zilei, în tren, în autobuz, în spațiile publice, în locurile de așteptare și de socializare. Asta își propune să le amintească oamenilor Mișcare pentru lectură, o inițiativă Cărturești prin care ne dorim să transformăm cititul dintr-un act solitar într-un fenomen comunitar.

Credem în puterea cărților de a crea comunități și în puterea comunităților de a face lumea un loc mai bun. Astfel, în perioada 16 – 23 noiembrie, creăm contextul ca oamenii să se adune în jurul cititului printr-o serie de evenimente, cluburi de carte și discuții în 14 orașe din România.