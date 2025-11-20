Ascultă Radio România Iași Live
Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, la Imperativ: Cât de SAFE e viitorul UE?

Publicat de Lucian Bălănuţă, 20 noiembrie 2025, 12:18

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, vine în studioul Radio Iași la Imperativ, emisiunea realizată de Lucian Bălănuță, pentru a discuta cu publicul român despre investițiile României, viitorul buget multianual al UE și provocările europene actuale.

Discuția va fi concentrată pe teme esențiale pentru România: modul în care instrumentul SAFE poate sprijini dezvoltarea infrastructurii, riscurile legate de PNRR-ul revizuit, rolul regiunilor în viitorul buget multianual, deciziile recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene privind salariile minime și inițiative precum „European Democracy Shield”.

Imperativ – 21 noiembrie, începând cu ora 14:03.

Realizator: Lucian Bălănuță

