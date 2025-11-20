Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, la Imperativ: Cât de SAFE e viitorul UE?

#StareaEducației (INTERVIU) Beatrice Darie, fundația Bethany Iași: ”În prezent, legislația privind voluntariatul este foarte vagă, nu există norme metodologice de implementare.”/ Conf. dr. Romeo Asiminei: ”Metodologia de admitere la universitățile din România este destul de restrictivă. Prea puțin se pune accentul pe experiența de voluntariat.”

Voluntariatul devine tot mai prezent în parcursul educațional al tinerilor din România, fiind o etapă importantă în dezvoltarea lor personală...