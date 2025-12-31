Monahul André Scrima și Domnitorul Gr. Al. Ghica – viața și opera  pentru Dumnezeu și Țară – într-un continuu Dialog intercultural (teme ale emisiunii din ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, ora 20:30) cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 10:28

În prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural difuzăm, după cum bine știți de săptămâna trecută, a doua parte a conferinței André Scrima, pe cale, prelegere suținută de către domnul profesor universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Conferința a fost suținută cu prilejul aniversării a o sută de ani de la naşterea monahului Andrei Scrima (1 decembrie 1925 – 19 august 2000). Aniversarea a fost completată de o frumoasă expoziție documentară organizată de către reprezentanții Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi în vitrinele de la etajul unu al prestigioasei instituții.

Conferința s-a desfășurat în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, începând cu ora 13, în sala „B. P. Hasdeu”. Facem precizarea că domnul profesor Ioan Alexandru Tofan este autorul a două cărți dedicate părintelui Andrei Scrima, Omul lăuntric. André Scrima şi fizionomia experienţei spirituale, Bucureşti, Humanitas, 2019 şi André Scrima, un „gentleman creştin”: portret biografic, Bucureşti, Humanitas, 2021.

În prima secvență audio pe care o difuzăm, domnul profesor ne descrie monahismul, cu accent pe lucrarea Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Bucureşti, Humanitas, 1996. De ce nu există o reprezentare a Duhului? a Duhului Sfânt? se întrebă părintele Andrei Scrima.

Răspuns la această întrebare aflăm prin vocea universitarului ieșean. Pe lângă acest subiect, domnul profesor ne oferă detalii, prin cuvânt, despre alte teme de interes major în ceea ce privește „trăirea”… pe cale a părintelui Andrei Scrima.

Dragi prieteni până a asculta finalul conferinței susținută de către domnul profesor Ioan Alexandru Tofan despre părintele Andrei Scrima, pe scurt, anunțăm subiectul celei de-a doua părți a emisiunii noastre.

Concret, nu demult, în sala Cupola din incinta Palatului Braunstein, Iași, a fost lansat volumul Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. GHICA (1849-1856), carte semnată de către istoricul Leonid BOICU. Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Junimea în Colecția „Historia magistra vitae”. De la prezentarea cărții difuzăm două interviuri cu istoricii Florin CÎNTIC și Cătălin TURLIUC, motiv în plus de a sta alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural, până la ora 21.

Vă reamintim că difuzăm a doua parte a conferinței André Scrima, pe cale, prelegere suținută de către domnul profesor universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Conferința a fost susținută, nu demult, la Iași, în sala „B. P. Hasdeu” din incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”.

Până a asculta concluziile conferinței, se cuvine a aminti câteva din cărțile părintelui Andrei Scrima, cărți care sunt într-o frumoasă armonie cu discursul universitarului ieșean: Comentariu la Evanghelia după Ioan. Capitolele 18-21, traducere din franceză de Anca Manolescu, București, Humanitas, 2003; Despre isihasm, volum îngrijit de Anca Manolescu, traducere din franceză de Maria-Cornelia Ică, Anca Manolescu, Toader Saulea, traducere din engleză de Sorana Corneanu, București, Humanitas, 2003; Biserica liturgică, volum îngrijit de Anca Manolescu, traducere din franceză, cuvânt înainte și note de Anca Manolescu, prefață de Mihail Neamțu, București, Humanitas, 2005; Antropologia apofatică, volum îngrijit, introducere și note de Vlad Alexandrescu, București, Humanitas, 2005; Ortodoxia și încercarea comunismului, volum îngrijit, introducere și note de Vlad Alexandrescu, traduceri de Vlad Alexandrescu, Lucian Petrescu, Miruna Tătaru-Cazaban, București, Humanitas, 2008; Comentariu integral la Evanghelia după Ioan, traducere din arabă de Monica Broșteanu, traducere din franceză de Anca Manolescu, București, Humanitas, 2008 și multe, multe altele.

În cele ce urmează, relatăm de la prezentarea volumului Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. GHICA (1849-1856), carte semnată de către istoricul Leonid BOICU; volumul a fost lansat, nu demult, la Iași, în Sala Cupola din incinta Palatului Braunstein. Despre carte au vorbit istoricii: Florin CÎNTIC și Cătălin TURLIUC.

Moderator al manifestării a fost doamna profesor Simona MODREANU, manager al Editurii Junimea; amfitrion a dost doamna Aurica ICHIM, manager al Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

Înaintea lansării cărții, am invitat la dialog pe istoricul Cătălin Turliuc, cel care ne vorbește despre istoricul Leonid Boicu, dar și despre cartea pe care a scris-o, carte reeditată, cercetare dedicată domnitorului Grigore Alexandru GHICA.

Dragi prieteni, vă invităm să ascultați, cu atenție, pentru că, în exclusivitate, aflăm amănunte atât despre viața, cât și despre realizările domnitorului Grigore Alexandru GHICA.

Stimați ascultători, vă reamintim că relatăm – în exclusivitate – de la prezentarea volumului Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. GHICA (1849-1856), carte semnată de către istoricul Leonid Boicu. Volumul a fost lansat, nu demult, la Iași, în Sala Cupola din incinta Palatului Braunstein.

În cele ce urmează, difuzăm un interviu cu istoricul Florin Cîntic, cel care ne zugrăvește, prin cuvânt, o imagine generală asupra domniei și figurii domnitorului Grigore Alexandru GHICA, teme reflectate în volumul scris de către istoricul Leonnid Boicu și reeditat, nu demult, de către reprezentanții Editurii Junimea din târgul Iașilor.

Vă invităm să ascultați, cu atenție, pentru că istoricul Florin Cîntic, în discursul său lămurește multe teme controversate, subiecte discutate – la Iași și nu numai – în ultimele zile.

În ton cu toate cele pe care le-am prezentat, se cuvine a aminti cuvintele cronicarului Miron Costin: „Că nu ieste alta şi mai frumoasă, şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor”.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN