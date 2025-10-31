Ascultă Radio România Iași Live
IMPERATIV – Securitate, guvernare, credibilitate – testele toamnei politice

Publicat de Lucian Bălănuţă, 31 octombrie 2025, 08:34

Retragerea unor militari americani din România, vizita comisarului european pentru economie Valdis Dombrovskis și tensiunile tot mai vizibile din coaliția de guvernare conturează un tablou complex al relației dintre securitate, economie și politică internă.

În această ediție a emisiunii Imperativ, analizăm cum deciziile de la București, Washington și de la Bruxelles se intersectează într-un moment marcat de schimbări la vârful guvernului și de noi provocări privind stabilitatea coaliției.

Vom discuta despre implicațiile deciziei americane în plan strategic, despre efectele politice ale numirii vicepremierului Oana Gheorghiu și despre miza legii pensiilor magistraților — un test major pentru credibilitatea guvernării.

Invitatul emisiunii este politologul Lucian Dîrdală — cu o analiză asupra celor trei coordonate care definesc săptămâna politică: securitate, guvernare, credibilitate.

Realizator: Lucian Bălănuță

