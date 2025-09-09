Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Despre „dramaturgiile alcoolului”, într-o „istorie fluidă a teatrului”, în noua carte semnată Călin Ciobotari – OAMENI ȘI IDEI, cu Ioana Soreanu (09.09.2025)

Despre „dramaturgiile alcoolului”, într-o „istorie fluidă a teatrului”, în noua carte semnată Călin Ciobotari – OAMENI ȘI IDEI, cu Ioana Soreanu (09.09.2025)

„Dramaturgiile alcoolului. Repere dintr-o istorie fluidă a teatrului” de Călin Ciobotari, o călătorie inedită prin istoria teatrului.

Despre „dramaturgiile alcoolului”, într-o „istorie fluidă a teatrului”, în noua carte semnată Călin Ciobotari – OAMENI ȘI IDEI, cu Ioana Soreanu (09.09.2025)

Publicat de isoreanu, 9 septembrie 2025, 08:44

„Oameni și idei”. Astăzi, la prima ediție a acestei emisiuni, vă propunem o trecere inedită prin istoria teatrului, alături de invitatul Ioanei Soreanu, prof. univ. dr. Călin Ciobotari, directorul Școlii de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Noua sa carte, „Dramaturgiile alcoolului. Repere dintr-o istorie fluidă a teatrului”, prilejuiește o călătorie, din Antichitate până astăzi, printre intrigi și personaje, dintr-o perspectivă originală.

„Oameni și idei”, marți, după știrile orei 14,00. Emisiunea va putea fi urmărită și în format video/live pe pagina noastră de Facebook.

Etichete:
Ianis Scutaru, un adolescent din Piatra Neamț, performanță de Cartea Recordurilor la telegrafie viteză. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (7.09.2025)
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 18:28

Ianis Scutaru, un adolescent din Piatra Neamț, performanță de Cartea Recordurilor la telegrafie viteză. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (7.09.2025)

Performanță excepțională a unui tânăr, Ianis Scutaru, elev la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, care, la 13 ani, a...

Ianis Scutaru, un adolescent din Piatra Neamț, performanță de Cartea Recordurilor la telegrafie viteză. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (7.09.2025)
Dezbaterea zilei cu Mihaela Munteanu – despre Femicid
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 14:39

Dezbaterea zilei cu Mihaela Munteanu – despre Femicid

Astăzi vorbim la Radio Iasi, după știrile de la ora 14 despre Femicid. Noțiunea este utilizată în cazurile de violență domestică în care...

Dezbaterea zilei cu Mihaela Munteanu – despre Femicid
Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia. Sens Unic cu Alexandra Anița
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 11:13

Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia. Sens Unic cu Alexandra Anița

Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia Un dialog despre primii pași în vorbire, cu Alexandra Anița-Baciu și logopedul...

Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia. Sens Unic cu Alexandra Anița
Eduteca Bacău: centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copii
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 09:41

Eduteca Bacău: centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copii

Adriana Zamfirescu, psiholog clinician pediatric, psihoterapeut pentru copii și adolescenți, Eduteca Bacău în direct la Radio Iași: Eduteca...

Eduteca Bacău: centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copii
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 08:35

Viața romilor din Fâstâci, Vaslui, prin vocea învățătorului Dumitru Trufia – temă a emisiunii de luni, 8 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Rromilor, revenim acasă la romii din comuna Cozmești, Județul Vaslui. În satul Fâstâci, sat component...

Viața romilor din Fâstâci, Vaslui, prin vocea învățătorului Dumitru Trufia – temă a emisiunii de luni, 8 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 5 septembrie 2025, 09:33

Luni, 8 septembrie 2025 începe noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Luni, 8 septembrie 2025 începe anul școlar 2025 – 2026. 3 milioane de elevi sunt așteptați în bănci. Astăzi, am ajuns la Școala...

Luni, 8 septembrie 2025 începe noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 4 septembrie 2025, 09:31

Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc se pregătește de noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc se pregătește de un an școlar nou! Bobocii sunt deja la școală! Alina Cuciurean,...

Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc se pregătește de noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 3 septembrie 2025, 12:07

Țesături și broderii decorative din Moldova, de Silvia Ciubotaru (dr. în Filologie) și academician Ion H. Ciubotaru – temă a emisiunii Tradiții de joi, 4 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea volumului Țesături și broderii decorative din Moldova. Studiu introductiv...

Țesături și broderii decorative din Moldova, de Silvia Ciubotaru (dr. în Filologie) și academician Ion H. Ciubotaru – temă a emisiunii Tradiții de joi, 4 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN