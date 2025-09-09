Despre „dramaturgiile alcoolului”, într-o „istorie fluidă a teatrului”, în noua carte semnată Călin Ciobotari – OAMENI ȘI IDEI, cu Ioana Soreanu (09.09.2025)

„Dramaturgiile alcoolului. Repere dintr-o istorie fluidă a teatrului” de Călin Ciobotari, o călătorie inedită prin istoria teatrului.

Publicat de isoreanu, 9 septembrie 2025, 08:44

„Oameni și idei”. Astăzi, la prima ediție a acestei emisiuni, vă propunem o trecere inedită prin istoria teatrului, alături de invitatul Ioanei Soreanu, prof. univ. dr. Călin Ciobotari, directorul Școlii de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Noua sa carte, „Dramaturgiile alcoolului. Repere dintr-o istorie fluidă a teatrului”, prilejuiește o călătorie, din Antichitate până astăzi, printre intrigi și personaje, dintr-o perspectivă originală.

„Oameni și idei”, marți, după știrile orei 14,00. Emisiunea va putea fi urmărită și în format video/live pe pagina noastră de Facebook.