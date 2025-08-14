Cercul Militar Iași – pictură, eseu și cântec popular – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 09:24

În ediția de astăzi a emisunii Dialog intercultural, relatăm de la vernisjaul Expoziției de pictură „Salonul de vară”, manifestare desfășurată, la Iași, în ziua de duminică, 20 iulie 2025, începând cu ora 14, în incinta Cercului Militar din Dealul Copoului (Bulevardul „Carol I”, Nr. 7). Expoziția a fost prezentată de către scriitorul Liviu Apetroaie și pictorul Calistrat Robu.

Imediat după vernisajul expoziției a fost lansată cartea Jurnalul recunoștinței, partea a III-a, Jurnal pe drumul lung al memoriei, volum semnat de către Maria Velea. Cartea a fost prezentată de către Romeo Romila. Volumul a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura PIM din Iași.

În programul manifestării din ziua de duminică 20 iulie a.c. au fost și câteva momente artistice susținute de către Silvia Aboaice, Beatrice Spiridon, Iulian Gălușcă, Corala „Lirica”, Ansamblul „Florile Prutului”, Karina Zamfirescu, Martina Elena Dumitrașcu.

Organizatori ai acțiunii culturale au fost reprezentanții Cercului Militar Iași, Cenaclului de Literatură și Pictură „Octav Băncilă” Iași, Asociației Literare „Păstorel” Iași și cei ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Iași.

Lucrările vor sta pe simeze până la 31 august 2025, prilej de a vizita Cercul Militar Iași până la sfârșitul lunii și a admira tablourile expuse.

Emisiunea de astăzi o încheiem cu un interviu care are ca protagonistă pe eleva Martina Elena Dumitrașcu, cea care ne vorbește despre dragostea pentru cântecul popular.

Până atunci, invităm la dialog pe artistul plastic, scriitorul Calistrat Robu, cel care ne creionează, prin cuvânt de data aceasta, o imagine a Expoziției de pictură „Salonul de vară”, amintind și de un interesant tablou al domniei sale, lucrare amplasată pe partea stângă în expoziție.

Tabloul este într-o strânsă legătură cu volumul Eseu despre surzenie (Editura PIM, Iași, 2024), constituind chiar coperta acestuia, volum scris împreună cu Romeo Romila și Mircea Țâmpău.

Stimați prieteni, înaintea vernisajului Expoziției de pictură „Salonul de vară”, manifestare desfășurată, la Iași, în ziua de duminică 20 iulie 2025, începând cu ora 14, în incinta Cercului Militar din Dealul Copoului (Bulevardul „Carol I”, Nr. 7), am invitat la dialog și pe artistul plastic Viorica Muraru, originară din ținutul Botoșaniului, astăzi trăitor în târgul Iașului.

Viorica Muraru ne povestește despre primele momente când și-a dat seama că are în inimă și suflet talantul picturii, talant pe care l-a șlefuit și prin intermediul căruia face lumea mai bună.

Artistul plastic Viorica Muraru ne amintește și despre copilărie, „inima tuturor vârstelor”, după cum ne spune Lucian Blaga, copilărie trăită într-o frumoasă horă a bisericii strămoșești cu tradițiile locurilor natale; toate acestea sunt reflectate în lucrările interlocutorului nostru, o altă temă pe care o surprindem în următorul interviu.

La manifestarea de zilele trecute din incinta Cercului Militar Iași − Expoziția de pictură „Salonul de vară” −, am stat de vorbă și cu pictorul naiv Maria Lupu din satul Osoi, comuna Comarna, județul Iași. Maria Lupu este omul ancorat în a păstra, conserva și promova din tradițiile, datinile, obiceiurile de altădată din satul natal, toate acestea fiind reflectate atât în discurs, cât și în pânzele pe care le făurește, o parte dintre acestea find expuse în incita Cercului Militar Iași din dealul Copoului.

Dragi prieteni, imediat după vernisajul Expoziției de pictură „Salonul de vară”, manifestare desfășurată, la Iași, în ziua de duminică, 20 iulie 2025, începând cu ora 14, în incinta Cercului Militar din Dealul Copoului (Bulevardul „Carol I”, Nr. 7), am asistat și la câteva momente artistice. Unul dintre acestea a fost susținut într-un mod deosebit de frumos de către eleva Martina Elena Dumitrașcu, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” din Iași. Martina Elena Dumitrașcu ne pune povestea cântecului popular, amintindu-ne de straiele populare pe care le îmbracă la evenimentele dedicate păstrării, conservării și promovării culturii tradiționale; interlocutorul nostru ne amintește și melodiile populare pe care le-a interpretat la manifestarea de zilele trecute de la Iași, acțiune culturală care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural.

Martina Elena Dumitrașcu ne amintește și care este interpretul de muzică populară preferat. Pe lângă toate acestea, Martina Elena ne spune că are în palmares câteva premii foarte importante, distincții obținute la concursurile de pe exuberantul târâm al muzicii populare; invitatul nostru ne destăinuie câteva detalii despre un important proiect pe care-și dorește a-l îndeplini în următoarea perioadă.

Referitor la cele prezentate, încheiem prin câteva versuri din poezia Omul, volumul Lauda lucrurilor, de George Călinescu: „Călcat-am roua fîneții/ Cu piciorul gol,/ În trifoiul dimineții/ M-am întins ca pe-un țol./ Cu capul pe-a mielului lână/ Am dormit ca pe o indiană stofă/ Însetat, la fântână/ Am băut apă din cofă./ Mulțumit este omul cuminte/ de cimpoi și de fluier,/ De nisipul fierbinte,/ De-al bondarului șuier”.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 15 AUGUST 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Calistrat ROBU