Cartea – Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării, de doctor Richard Constantinescu – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 29 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Cartea – Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării, de doctor Richard Constantinescu

În ediția de astăzi a emisunii Dialog intercultural, relatăm de la prezentarea volumului Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării.

Cartea este semnată de către doctor Richard Constantinescu, coordonator al Centrului Cultural „I. I. Mironescu”, titularul disciplinei de Istoria Medicinei din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Evenimentul s-a desfășurat, la Iași, nu demult, în Aula „George Emil Palade” din incinta Universității de Medicină și Farmacie.

Manifestarea a fost organizată de către reprezentanții Centrului Cultural „I. I. Mironescu” în colaborare cu Editura Creator (Brașov) și Clubul Logos.

Invitat special a fost prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rector al UMF Iași, cel care a deschis evenimentul cu o reflecție despre fragilitate și renaștere din perspectiva medicului care confruntă, zilnic, limitele și speranțele vieții.

Despre cartea doctorului Richard Constantinescu au vorbit Ioana Monica Ciolan – psihoterapeut și psiholog în cadrul Serviciul de Consiliere și Orientare Profesională (SCOP) al UMF Iași; Jessica Secrieru și Bianca Lazăr – eleve ale Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași, membre ale Clubului Logos (coordonator: prof. Serinella Zara).

Înaintea evenimentului, am invitat la dialog pe domnul doctor Richard Constantinescu autor al cărții Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării (Editura CREATOR, Brașov, 2025), titular al disciplinei de Istoria Medicinei din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Richard Constantinescu ne vorbește despre leagătura dintre cartea de față și ultimele apariții editoriale pe care și-a pus semnătura atât ca editor, cât și ca autor.

În dialogul pe care-l postăm, Richard Constantinescu ne creionează o imagine a vieții domniei sale, viață suprinsă în oarecare măsură în unele texte din cartea Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării, subiect al ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Despre o parte dintre subiectele descrise în cartea de față – durere, traumă, problemele oamenilor – ne mai vorbește autorul, ajungând la concluzia că oricât de greu ar fi în noi este puterea de a trece peste greutățile vieții.

Propun să nu mai întindem vorba, ci să începem dialogul cu Richard Constantinescu.

În cele ce urmează, invităm la dialog pe Jessica Secrieru și Bianca Lazăr, eleve ale Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași, membre ale Clubului Logos (coordonator: prof. Serinella Zara).

Jessica Secrieru și Bianca Lazăr au citit cartea Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării, de Richard Constantinescu, și în dialogul pe care-l difzuăm ne împărtășesc din temele prezentate de către autor în paginile acesteia.

„Două voci tinere, limpezi și curajoase, care vor aduce o perspectivă sinceră și directă asupra volumului. Mă bucur că aceste pagini au ajuns și la generația lor – și că au ceva de spus. Chiar au. Uneori, cele mai pătrunzătoare întrebări vin de la cei care abia încep să pășească în lume. Și tocmai de aceea le aștept cu nerăbdare gândurile. Și glasurile”, astfel preciza doctor Richard Constantinescu despre cele două eleve înaintea deschiderii manifestării.

Stimați prieteni, cartea Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării (Editura CREATOR, Brașov, 2025), de Richard Constantinescu, a fost prezentată de către Ioana Monica Ciolan, psihoterapeut și psiholog în cadrul Serviciul de Consiliere și Orientare Profesională (SCOP) al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Ioan Stanomir, critic literar, publicist, politolog, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, despre cartea semnată de către doctorul Richard Constantinescu ne spune că „este o lucrare de frontieră. În paginile sale se împletesc notațiile unui prozator cu reflecțiile unui savant. Viața surprinsă între coperțile ei este expusă cu minuțiozitatea unui chirurg. Fiecare nervură a realului se simte în aceste texte. Act de inițiere și act de comuniune, volumul de fată poartă pecetea autenticității: vocea autorului se distinge, întreagă, în frazele ei”.

În ton cu toate acestea, nu ne rămâne decât să o urmărim pe Ioana Monica Ciolan, psihoterapeut, psiholog.

Referitor la cele prezentate, nu-mi rămâne decât să vă invit pe fiecare dintre dumnevoastră să citiți Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării (Editura CREATOR, Brașov, 2025), de Richard Constantinescu, subiect al ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural.

