(AUDIO) Volumul – Doamne, dacă-mi ești prieten – de Spiridon Popescu, lansat la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 12:00

La Iași, nu demult, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” (Parcul Copou) reprezentanții Editurii Vasiliana 98 au lansat antologia de poezie DOAMNE, DACĂ-MI EȘTI PRIETEN cu prefață și selecția reperelor critice realizate de către Ana Dobre. Grafica volumului este făurită de către îndrăgitul actor Horațiu Mălăele. Volumul a fost prezentat de scriitorul Liviu Apetroaie.

La manifestare a fost prezent și actorul Horațiu Mălăele.

Înaintea lansării cărții, am invitat la dialog pe scriitorul Spiridon Popescu. Poetul își începe intervenția prin a ne recita o baladă din creația sa, pentru ca imediat să ne spună povestea volumului da față. Spiridon Popescu ne precizează că antologia este „făcută cu multă dragostea”, având aprecieri pentru Editura Vasiliana 98 din Iași. Cantautorul (folk) Adi Bezna este cel care a „împletit firele” dintre Spiridon Popescu și editura ieșeană, pentru ca volumul de față să fie trimis spre publicul cititor.

Din următoarea secvență audio pe care o postăm, de la poetul Spiridon Popescu aflăm amănunte atât despre ani copilăriei sale, cât și despre momentele de început în ceea ce privește dragostea pentru carte. Spiridon Popescu ne amintește și dascălii pe care i-a avut în viața sa și au jucat un rol important în formare sa de poet; limba română și dragostea pentru aceasta, un alt subiect despre care aflăm amănunte.

Interlocutorul nostru are câteva sfaturi pentru cei care stau mai tot timpul pe internet, precizând că „actul cultural se face în biblioteci, nu pe internet”.

Pentru că l-am prins în fața microfonului, l-am stârnit ca în câteva clipe să ne povestească și despre tăririle din tinerețea sa, spunându-ne că „de fiecare dată simt nevoia să mă întorc la rădăcini, pentru că nimic nu-ți dă un imbold mai mare în actul creației decât atunci când simți că ești la rădăcini”.

Cu prilejul lansării de zilele trecute de la Iași, am avut prilejul să-l înregistrăm și pe scriitorul Liviu Apetroaie. Atât despre poet, cât și despre actul creator al acestuia ne

spune că „este un trist în esența lui, așa cum sunt, în general, acești poeți care lasă impresia ironicului, a autoironiei, autoreferențialității, pentru că este autorefrențial, totul este între el, îngeri, Dumnezeu și mereu călare pe un cal care să străbată aceste distanțe. Acesta este Spiridon Popescu în completitudinea operei lui actuale!”.

Imediat după ce a căzut cortina peste manifestarea de zilele trecute din târgul Iașului, ne-am îndreptat pașii spre poetul Spiridon Popescu și aflăm că „această zi mi-a adus una dintre cele mai mari bucurii din viața mea”.

Poeziile din antologia lansată la Iași au fost selectate din volumele: Oglinda dintre noi (1991); 21 de grame de suflet (1996); Supliment de existență (1997); Înger între scaieți (2004); Diavol cu coarne de melc (2003, 2007).

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Să ne bucurăm de acest Poet care trece levitând printre noi și pe care, uneori, dacă vrem, îl putem atinge. Numele lui pământean este Spiridon Popescu” (Horațiu Mălăele).

