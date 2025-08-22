Armenii din Roman – spirit și identitate – prin vocea medicului Emanuel Nazaretian – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 22 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisunii Dialog intercultural, facem popas acasă la armenii din Municipiul Roman, județul Neamț.

Stăm de vorbă cu domnul Emanuel Nazaretian, președinte al comunității, cel care ne vorbește despre istoricul familiei sale, familie ajunsă cu voia Domnului în ținuturile locuite de români. Emanuel Nazaretian ne vorbește și despre câteva migrații ale armenilor spre Europa, povestindu-ne despre contextul și primele momente când s-a înființat Uniunea Armenilor din România. În contextul celor precizate, medicul Emanuel Nazaretian în numele tuturor armenilor care au ajuns în România, pentru autoritățile românești din diferite perioade are cuvinte de recunoștință.

Stimați prieteni, în cele ce urmează domnul Emanuel Nazaretian, președinte al Uniunii Armenilor din România, Sucursala Roman, Neamț, ne conturează un scurt istoric al comunității, cu accent pe principalele manifestări culturale organizate în decursul unui an calendaristic. În acest context se cuvine a aminti: Festivalul Național „Garabet Ibrăileanu” (luna mai), eveniment cultural sprijinit de către reprezentanții Societății Culturale „Clepsydra” din Roman și cei ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Sucursala Roman; Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene (luna octombrie); Festivalul Național de Interpretare și Compoziție Muzicală „Mihail Jora” (octombrie); Ziua Minorităților Naționale din România (18 decembrie).

În următoarele minute, interlocutorul nostru ne povestește despre istoricul armenilor din Roman, cu accent pe lăcășurile de cult din comunitate; dialogul intercultural dintre majoritari și armeni, dintre armeni și celelalte etnii este bazat pe respect și pe bună înețelegere.

Pe lângă toate aceste amănunte, invitatul nostru ne conturează și câteva secvențe din viața Armeniei, amintindu-ne de Catedrala Ecimiadzin, biserica mamă a Bisericii Apostolice Armene, localizată în orașul Vagharshapat (Ecimiadzin), Armenia; Catedrala Ecimiadzin, potrivit cercetătorilor, este considerată primul lăcaș construit în Armenia antică, fiind cel mai vechi din lume.

Limba armeană, vorbită în Armenia, dar și în comunitățile de armeni din întreaga lume, o limbă cu o istorie lungă și foarte bogată, un alt subiect al dialogului.

Genocidul armean (aprilie 1915 până în iulie 1916 sau chiar până la 1923) a prilejuit ca o parte a populației să emigreze din Armenia spre alte zone ale lumii, una dintre acestea fiind România, altă temă despre care ne vorbește domnul Emanuel Nazaretian, președinte al Comunității Armenilor din Roman, Neamț.

Personalitățile armene din Roman și nu numai, dar și importanța pe care au jucat-o de-a lungul timpului în societatea românească, alte teme pe care ni le prezintă domnul doctor Emanuel Nazaretian, președinte al Comunității Armene din Roman, invitat al ediției de astăzi a emisiunii noastre. Pentru a vă stârni interesul, de a ne urmări, cu atenție, le amintim: Garabet Ibrăileanu, critic și istoric literar, eseist, pedagog, redactor literar, romancier; Mihail Jora, muzician, compozitor, dirijor român, membru titular al Academiei Române, fost profesor și rector al Academiei Regale de Muzică din București; Levon Mirahorian, părintele parapsihologiei românești și mulți alții. Pe lângă toate aceste personalități, Emanuel Nazaretian ne amintește alte elemente identitare specifice Uniunii Armenilor din România.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul”, Vasile Conta.

